本週操盤筆記：科創50發布、科創板解禁潮、美科技股財報開跑

本週操盤筆記 (0720-0724)

1. 上證綜指編制方案修訂 + 科創 50 指數及成份股發布：

週三 (22 日) 上交所將公布上證綜指編制方案修訂，而編制方案修訂主要涉及三方面，包含剔除風險提示股票、延長新股計入指數時間，以及納入科創板上市證券。

週四 (23 日) 上交所將發布科創 50 指數和成份股，為市場提供新的投資標的和指數基準，據上交所公布的樣本清單，科創 50 成份股將包括華興源創、容百科技、中國通號、中微公司、瀾起科技、傳音控股、金山辦公、華熙生物等 50 家公司。

科創 50 指數的發布，也將為 ETF、基金等投資渠道鋪路，市場分析，追蹤科創 50 指數的 ETF 產品推出後，將成為繼上證 50 ETF、滬深 300 ETF、中證 500 ETF 和創業板 ETF 之後，A 股市場最重要的代表性指數 ETF 之一，也將大幅降低投資者參與科創板投資的門檻。

2. 科創板迎解禁潮：

週三 (22 日) 適逢科創板開板滿一週年，將迎首批上市公司的大規模解禁潮，將有 25 間科創板公司迎 31.47 億限售股解禁，規模高達 2185 億人民幣，其中包括市值位列科創板第 3 名的中微公司、第 5 名的瀾起科技。

陸股券商中金公司表示，雖​​然科創板首批公司解禁規模較大，佔流通市值比例相對較高，但解禁期間的實際減持壓力可能相對有限，首批公司解禁對科創板可能更多為風險偏好影響，而非資金面影響。

中金公司認為，當前的科創板首批公司解禁與 2010 年創業板首批公司解禁有一定的相似之處，當時創業板首批公司大規模解禁期間，亦並未給創業板帶來明顯衝擊，當月實際減持規模也較小。

3. 美科技股財報開跑：

本週包括特斯拉 (TSLA-US)、英特爾 (INTC-US)、微軟 (MSFT-US) 等科技巨頭將公布財報，市場分析，雖然美股在 Q2 受到新冠疫情 (COVID-19) 極大打擊，但目前華爾街對於整體 S&P500 和科技股的獲利預期已經很低，故科技巨頭財報可能好於預期。

據 FactSet 統計至上週五 (17 日) 之數據顯示，最新華爾街預期 S&P 500 Q2 每股盈餘 (EPS) 年增率將衰退 44.0%，其中科技股 EPS 年增率則估計衰退 9.2%。

4. 主要經濟體公布 Markit 製造業 PMI：

本週包括美國、歐元區、英國、德國、日本等已開發經濟體將公布 7 月 Markit 製造業 PMI 初值，而隨著歐、美國家陸續解除封城、重啟經濟，市場預期 7 月製造業 PMI 也將繼續回升。

引人注目的是，目前市場預期美國 7 月 Markit 製造業 PMI 初值將升抵 52.0，一舉突破 50 的景氣分水線，來到景氣擴張區間；另外，歐元區 7 月 Markit 製造業 PMI 初值也可望升抵 49.3，距離 50 的景氣分水線僅一步之遙。