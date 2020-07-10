傳比亞迪半導體A股掛牌 科創板或創業板擇一

週五 (10 日) 外電引述消息人士指出，比亞迪半導體正考慮在科創板或創業板上市，目前公司正與顧問團隊商討上市相關事宜。對此比亞迪半導體指出一切消息以公司公告為準。

不過消息來源透露表示比亞迪半導體於今年上市的機率不高。之前母公司電動車生產商比亞迪表示旗下比亞迪半導體未來將計劃獨立上市。

於香港掛牌的比亞迪週五 (10 日) 股價逆市上漲，截至上午約 11：00，股價飆漲逾 5%，每股暫報 78.35 港幣，成交 5.5 億港元。

資料來源: 新浪財經, 比亞迪即時走勢

比亞迪半導體的主要業務，涵蓋功率半導體、智慧控制 IC、智慧感測器及光電半導體的研發，是擁有包含 IC 設計、晶圓製造、封裝測試和下游應用的 IDM 廠。

比亞迪 4 月份重整半導體業務，而比亞迪半導體後續迅速完成兩輪合計人民幣 27 億元的融資。5 月 26 日，比亞迪半導體引進人民幣 19 億元戰略投資人，由紅杉資本、中金資本、國投創新領銜，Himalaya Capital 等多家中資及外資投資機構參與。

6 月 16 日，該公司又取得韓國 SK 集團、小米集團、招銀國際、聯想集團、中信產業基金、ARM、中芯、上汽產投、北汽產投、深圳華強、藍海華騰、英威騰等合計人民幣 8 億元融資規模。

在完成戰略性入股後，比亞迪則持有約 72.3% 股份，戰略投資人持股比重為 7.84%。