上證指數30年來大修 「科創50」準備問世

為及時反應科創板上市證券表現，上海證券交易所週五 (19 日) 表示將偕中證指數，於下月 22 日修訂上海證券綜合指數 (上證指數) 編制方案，並在當日收盤發布上證科創板 50 成份指數。

上交所週五 (19 日) 下午透過公告表示，為了提升指數編製科學性，將於 7 月 22 日修訂上證指數的編制方案。公告指出，編制方案主要涉及三方面，包含剔除風險提示股票、延長新股計入指數時間，以及納入科創板上市證券。

1. 剔除風險提示股票

截至 5 月底，上證指數樣本中包含 85 支風險提示股票，上交所解釋，剔除提示股對指數本身影響較小，但有利於發揮優勝劣汰作用。

2. 延長新股計入指數時間

另外，鑑於新股在上市初期波動較大，上交所認為，延遲 1 年將新股計入指數將有助於增強上證指數的穩定性，不過，考慮到市值較大的新股，穩定價格所需時間通常較市值小企業來的更短，因此將針對滬市上市以來，日均總市值排名前 10 位的新股，採行上市滿 3 個月計入指數的規定。

3. 納入科創版上市公司

值得注意的是，為及時反映科創板上市證券表現，上交所表示將於 7 月 22 日收盤後，偕中證指數發布上證科創板 50 成本指數歷史行情，隔日 (23 日) 正式發布即時行情。

根據編制方案，該指數以 2019 年 12 月 31 日為基日，基點為 1000 點，樣本股包含科創板上市股票，以及由紅籌企業發行，同時於科創板上市的存託憑證。

上交所表示，考慮到發展情勢和制度特點，將採取兩階段作法，現階段新股上市滿 6 個月後納入樣本股，待上市滿 1 年的證券達 100-150 支後，即調整為上市滿 1 年後納入，另外也針對大市值公司設立具差異化的納入時間安排。

科創 50 加權方式採用自由流通股本加權，為避免股權重過大影響指數，將針對國際代表性成份指數設立個股權重限制，科創 50 指數針對單一樣本設置 10% 的權重上限，且前五大樣本權重總和不得超過 40%。

另外，為了能及時反應市場變化，並迅速納入代表性上市公司，編制方案還將設立季度定期調整機制，調整生效期限為每年 3 月、6 月、9 月和 12 月的第二個週五的下一交易日。