〈分析〉中國經濟今年前低後高 明年先高後低？

中國公佈第二季 GDP 年增率已由負轉正，超出預期，並成為全球第一個走出疫情負面衝擊的重要經濟體。

(資料來源: Wind) 近三年中國 GDP 趨勢

若從大方向來看，中國第二季 GDP 翻揚主要有三大因素：

第一：外貿數據優於預期。出口方面因防疫物資、電子產品等「宅經濟」相關物資的高成長支撐，加上歐美國家逐步封鎖後帶起出口反彈。

而因進口表現不如出口強勁，更促使貿易累計的順差金額衰退幅度從第一季的 - 82% 大幅縮減至 6 月底的 - 5%，淨出口情況的好轉成為推升第二季 GDP 回溫的一大利多。

(資料來源: wind) 中國外貿趨勢

第二則是中國房地產市場韌性強，背後的主因就是房市調控的差異化，深圳、杭州等熱門地區一度出現「搶房潮」，加上貨幣寬鬆政策促使利率下滑，也成為推升第二季中國經濟成長另一助力。

最後是工業生產優於預期，主要受到中國新冠肺炎疫情在短期內受到控制，復工復產進度平順，加上出口、地產、基建等需求帶動，為中國工業生產復甦提供助力。

投資

若細分中國各經濟結構來來看，固定資產投資是中國經濟成長的重要引擎之一，當中又以基建和房地產投資為核心，因此相關領域的景氣情況左右中國未來經濟前景。

目前基建投資成長有減緩跡象，主要因為 6 月份基建專項債融資金額大幅下滑，再加上南方水災影響施工進度，壓抑基建發展進度。

(資料來源: wind)

不過對照 2016 年中國近年來水災最嚴重的情況來看，當年度水災最嚴重的月份為 7 月份，而基建投資年增率立即從 20% 腰斬至 12%，但 8 月後隨即大幅反彈，全年度仍能保持高成長。

因此對比之下，今年中國降雨量雖是近三年新高，但仍低於 2016 年，因此水災對整體基建影響仍在控制範圍內。一旦降雨高峰期過後，基建投資應能明顯成長。

(資料來源: wind) 中國 11 大中城市降雨量變化

再來則是第二季房市大幅反彈，除了銷售略為趨緩外，開工、施工、竣工等數據全面回升，房地產投資累計成長率也是在幾個主要經濟指標中率先轉正。

而在中國維持低利率的情況下，帶動熱門地區的房市回溫，但也引發地方政府關注，如深圳市政策於 7 月 15 日公布新一波的房市調控政策，抑制房價走勢。

因此合理來看，中國房市已有所回溫，並將帶動內需發展，不過因房住不炒一直是中國政策的大方向，所以未來再為經濟提供的助力有限，中國房市很難進入大漲週期。

消費

消費市場回溫速度低，主要因為汽車市場低料，使得中國在進入後疫情時代難現報復性消費熱潮。另一方面，中國政府還是擔心可能爆發第二波的疫情，因此在開放旅遊市場格外謹慎，這也對內需消費也形成一定的抑制。

勞動力

雖然第二季中國城鎮調查失業率呈現下滑趨勢，但 6 月份城鎮新增就業人數年減 23.5%，仍處於嚴重的衰退情況。1-6 月城鎮新增就業 564 萬人，較去年同期少增加 173 萬人，中國就業市場並不樂觀。

資料來源: wind

當中以大學生等重點族群就業壓力最重，反映出中國面臨嚴重的結構性失業問題。6 月中國 20～24 歲大專及以上人員 (主要為新畢業大學生) 調查失業率高達 19.3%。



未來要如何解決失業的情況，則是中國下半年政策的重要方向之一。

經濟預判

下半年中國經濟仍有機會持續保持復甦，前提則是全球沒有爆發嚴重的第二波疫情，再引發大規模「封城」、「封國」等，以及美中緊張氣氛不會擴大至國家層級，如大幅加徵關稅等。

中國經濟有機會逐季改善，並可能在第三季時，累計的 GDP 成長就能轉正，且維持在全年正成長。同時因為今年第一季低基期的因素，明年第一季中國 GDP 成長還可能呈現雙位數，達到這波經濟復甦的最高峰，之後成長率將再逐漸下滑。

不過未來中國經濟走向如何仍有幾個重點要留意，首要就是貨幣政策，雖然寬鬆貨幣的大方向沒有改變，但中國人行已在慢慢控制流動性，有回收市場過剩資金的現象。

另一方面則是中國股市在第二季的火熱情行能不能持續，並在第四季還能維持在高檔，股市熱不熱對於內需市場發展有高度正相關。

除寬鬆貨幣政策外，中國政府還能推出何種財政政策也是值得留意，如近期中國政府為刺激汽市發展，已經再推一波新能源汽車下鄉優惠方案。

此外 7 月底中共政治局會議將舉行例會，會中釋出的訊號將是下半年中國政府重要施政參考依據。