美股估值過高？小摩：有3件事需要列入考慮

美股週三 (15 日) 持續上漲，標普 500 指數觸及 4 個多月以來新高，能源股、工業股和原材料類股領漲，KBW 銀行指數攀升 2%。在股市創高之際，公司獲利卻不出色，引來分析師對股市估值是否過高的疑慮。

過去幾天，華爾街重量級人物 Mike Novogratz、Stan Druckenmiller 和 David Tepper 等人紛紛提出估值過高的質疑，Novogratz 更以 2017 年的比特幣，形容當前科技股的飆升。但並非所有人都同意這種評估。

紐約財富管理公司 Slatstone Wealth LLC 資深組合經理 Robert Pavlik 表示，大盤走高由周期股帶領，說明人們認為經濟已經觸底，並將開始呈現出上升趨勢。

摩根大通資產管理全球市場策略師 Gabriela Santos 認為，如果僅以未來 12 個月的前景為基準，現在市場本益比已達到 22 倍，的確過高。但她也提出在當前評估股市估值，有 3 個因素要列入考量。

第一，Santos 認為，目前用 2020 年的企業收益來評估容易失真，應該對更正常的 2021 年獲利來考慮，如此一來，本益比有望降至 18 倍左右。

隨著第 2 季財報季的到來，投資者正關注大型公司的年度財測，以尋找有關美國企業可能的反彈走勢。

其次，Santos 指出，在利率低於 0.7% 的背景下，在股市獲得回報的吸引力變得更大。

第三，她表示不能只看整體指數，目前科技股以科技股為主的那斯達克指數，確實已經收復絕大多數跌勢，但還有許多類股，目前還在熊市領域。對投資人來說，主要問題是要努力找到更好的平衡。