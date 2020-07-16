槓上Zoom、Slack！谷歌Gmail整併Meet、Chat功能 大搶防疫財

Alphabet (GOOGL-US) 子公司谷歌為了讓熱門電子郵件服務 Gmail app 更具有生產力，正試圖將更多 app 整合到商業版 Gmail（G Suite），用戶便無須切換至其他 app 或者瀏覽其他頁面。此舉旨在令員工滿意公司的商業軟體，從而不想採用其他家服務，例如 Slack (WORK-US) 或 Zoom (ZM-US)。

這是在建立可擴展谷歌和 Alphabet 廣告核心的雲端業務時的重要考慮因素。新冠病毒挫傷谷歌第一季廣告營收，但由於學校和辦公室因防疫限制而關閉，大眾轉用數位服務持續進行溝通，諸如谷歌的 Meet 呼叫服務等採用率也因而上升。

如今，商業版 Gmail 用戶可以直接在 Gmail 內使用 Meet 功能，同時可用 Google Docs 和 Google Chats 服務進行團隊溝通。2018 年時谷歌也同樣強化 Gmail 功能，將精簡版的 Google 日曆和 Google Keep 待辦事項列表 app 整合到 Gmail 內。

在強化版的 Gmail 中，用戶可以邊聊天邊協作處理文檔，因為實時協作是 Google Docs 的一大優勢。

谷歌副總裁 Javier Soltero 表示，谷歌對 Gmail 不像微軟 (MSFT-US) 對其生產力工具那樣「低保真或平行宇宙」做法，Windows 版的生產力工具均比網站版功能更強、更豐富。Javier Soltero 先前曾服務於微軟 Office 項目。

儘管 Gmail 頗受歡迎，活躍用戶超過 15 萬人，但微軟 Office 卻比 G Suite 更受歡迎，G Suite 僅擁有 600 萬名商用顧客，Soltero 希望此舉能改變現況，他表示公司將戮力消費者和商業用戶清理產品組合，打造一站式服務。

他提到谷歌已經加速在聊天和視訊通話上的工作，這是他認為公司必須大刀闊斧邁進的兩大領域。

Gmail 內的 Google Chats 用以取代 Slack，而 Google Meet 則是 Zoom 競爭產品，用以發起視訊通話，且可選擇哪一個用戶能分享其螢幕。此外，在主持人拒絕 Meet 中彈出的視訊通話參與者後，該被拒絕者就不能再送出請求或取得訪問權限，除非由主持人發出新邀請。

發言人表示，G Suite 顧客可以直接選用新整合的功能，谷歌也在思考如何將該服務推廣至其他消費者。

Zoom 週三下跌 1.46%，收 256.22 美元，盤後續跌近 2%。Slack 收低 0.77% 至 32.12 美元，盤後續跌 0.6%。Alphabet 收低 0.26% 至 1516.88 美元。