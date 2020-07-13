【財經M平方】美股恐慌嗎？一個重要指標帶你掌握風險來臨時刻

近期市場因為疫情二次爆發疑慮面臨一定程度修正，到底恐慌情緒是否會如同今年 3 月一樣使美股劇烈崩盤，藉由波動率我們可以觀察出美股市場的恐慌程度，期望可作為投資人加減碼的參考指標。

波動率的特性

M 平方將分別藉由以下圖表來說明波動率特性：

▌ 美股市場波動率指數

以 S&P 500 、 NASDAQ-100 、 道瓊 ，以及 Russell-2000 等四大美股市場波動率指數為例，小型股指數代表的 Russell-2000 波動程度會比大型股為主的指數高。

▌ S&P 500 波動率指數

以 S&P 500 指數 波動率為例，不同天期的波動率，在正常多頭的情況下，短天期波動率會比長天期波動率小（ 9 天 VIX9D ＜ 30 天 VIX ＜ 3 個月 VIX3M ＜ 6 個月 VIX6M）。

然而，一旦發生恐慌時，不論長短天期波動率皆會飆升，且短天期波動率會飆升比長天期更加快速，此時也通常是風險來臨的時刻。

▌ 原油、黃金 ETF 波動率指數

波動率指數通常與其標的走勢呈反向變動關係。

另外，在一般市場環境下，波動率並不會有太大的起伏，但是當市場恐慌時，波動率會急速飆升，換言之，波動率有急漲的特性。

波動率的四大特性

1. 波動率通常與其標的走勢呈反向變動關係。

2. 小型股指數的波動率通常較大型股為主的指數波動率高。

3. 在正常多頭市場情況下，短天期波動率會比長天期波動率小!

4. 當市場恐慌時，波動率會急速飆升，且短天期波動率會飆升的比長天期更加快速。

波動率指數如何應用？

波動率相關數據經常被作為同時指標使用，但若透過不同天期之間比較則具有一定的參考意義。

我們依然以 S&P 500 波動率指數 為例，前面提到在正常多頭市場情況下，短天期波動率會比長天期波動率小，但一旦發生恐慌時，不論長短天期波動率皆會飆升，且短天期波動率的飆升速度將比長天期更為快速，此時也通常是風險來臨的時刻。

因此，我們可以將長短天期波動率差作為判斷市場風險來臨、過度恐慌的指標，亦即當 短天期波動率（VIX9D）由下往上突破 長天期波動率（VIX6M），也就是下圖中 長短天期波動率差 由正翻負時，此時認定市場風險即將來臨，可以作為投資人風險性部位減碼的參考指標。

M 平方也建議用戶點入收藏 長短天期波動率差 圖表，以及在 M 平方最新推出的 波動率觀測站 掌握更多波動率相關數據，作為更多投資上的參考。

疫情二次爆發，最近的美股市場恐慌嗎？

觀察今年以來的 長短天期波動率差 ，在 3 月美股崩跌時曾大幅度的翻負，顯示風險急劇飆升、市場恐慌情緒蔓延。

而近期市場行情因為 疫情二次爆發 疑慮面臨一定程度修正，觀察 長短天期波動率差 僅在 6/11 當天小幅翻負後隨即回正，目前也未有大幅翻負的跡象。

建議未來仍須密切關注，倘若疫情二次爆發無法有效壓抑下來，促使市場恐慌情緒再次蔓延，短天期波動率將又會再次大幅飆升突破長天期波動率，使 長短天期波動率差 翻負，屆時也將是投資美股等資產風險大幅升高的時候。

M 平方因應時勢，開發了全新單元－ 波動率觀測站 。除了可以藉由波動率變化，觀察美股市場的恐慌程度外，觀測站也一併提供如中國、新興市場、原油以及黃金等不同市場的恐慌程度數據，期望作為投資人加減碼的參考指標。

波動率觀測站簡介

M 平方擷取了美國芝加哥期權交易所（CBOE）波動率數據，並主要分成以下 4 大類：

美國市場（7 個）

美國市場波動率是由相對應的指數期貨選擇權市價，藉由選擇權 BS 定價模型（Black-Scholes Model）反推算出的隱含波動率，可做為市場對於美股未來不同天期預期的波動程度，除了 S&P 500 指數有另外提供 9 天、3 個月、6 個月之外，其餘未特別強調天期皆為對未來 30 天預期波動程度。

非美市場（4 個）

非美國市場波動率是由相對應的 ETF 選擇權市價，藉由選擇權 BS 定價模型（Black-Scholes Model）反推算出的隱含波動率，可做為市場對於不同標的未來 30 天預期的波動程度。

商品及外匯（6 個）

商品及外匯波動率是由相對應的 ETF 選擇權市價，藉由選擇權 BS 定價模型（Black-Scholes Model）反推算出的隱含波動率，可做為市場對於不同標的未來 30 天預期的波動程度。

個別股市（5 個）

個別股市波動率是由相對應的個股選擇權市價，藉由選擇權 BS 定價模型（Black-Scholes Model）反推算出的隱含波動率，可做為市場對於個股未來 30 天預期的波動程度。

波動率如何應用在實際投資中？近期波動率向市場傳遞什麼訊息？更多完整內容都在財經 M 平方網站上！

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