〈美股盤後〉高盛財報+新冠疫苗希望 道瓊笑迎四連勝

週三 (15 日) 美中關係持續緊繃，美國總統川普簽署「香港自治法案」後，中國外交部副部長鄭澤光召見美國駐華大使布蘭斯塔德進行嚴正交涉，引發美股個主指自盤中高點回落。

隨後《彭博社》引述消息人士報導，川普簽署《香港自治法》後向身邊人表態，不願加劇美中緊張關係，有意暫緩制裁林鄭月娥等中國高官，加上新冠疫苗以及高盛等銀行財報大多看漲，週三華爾街情緒仍持續得到支撐。

週三 (15 日) 與經濟重新開放直接相關股猛增，小型股組成的 Russell 2000 上漲 3.5%，創 6 月初來最大的單日漲幅，道瓊漲逾 200 點，創連續第四個交易日上揚。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,332 萬例，死亡數突破 57.8 萬例。

美國迄今累計確診數超過 343 萬，死亡人數超過 13.8 萬，美國奧克拉荷馬州長證實染疫。

週三 (15 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 227.51 點，或 0.85%，收 26,870.10 點。

標普 500 指數上漲 29.04 點，或 0.91%，收 3,226.56 點。

那斯達克指數上漲 61.91 點，或 0.59%，收 10,550.49 點。

費城半導體指數下跌 5.62 點，或 0.27%，收 2,064.17 點。

標普 11 大板塊僅公用事業板塊收黑，工業、能源與金融板塊領漲。(圖片：Finviz)

本週財報季開跑，高盛優異的財報帶領金融股奔漲。富國銀行 (WFC-US) 上漲 4.54%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.93%；摩根史丹利 (MS-US) 上漲 1.68%；高盛 (GS-US) 上漲 1.36%。

科技五大巨擎多收低。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.44%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.69%；臉書 (FB-US) 上漲 0.23%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.26%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.15%。

道瓊 30 檔成分股上揚。波音 (BA-US) 上漲 4.43%；雷神技術 (RTX-US) 上漲 4.08%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.66%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.10%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.89%；Nike (NKE-US) 上漲 1.84%。

費半成分股漲跌互見。艾司摩爾 (ASML-US) 第二季財報失利下滑 5.39%；AMD (AMD-US) 上漲 1.13%；美光 (MU-US) 上漲 1.61%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.08%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.18%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.44%。

台股 ADR 全倒。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.45%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.34%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.84%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.45%。

焦點個股消息

藥品製造商 Moderna (MRNA-US) 宣布其候選新冠疫苗 mRNA-127 在 18 至 55 歲的患者中產生抗體，這表明疫苗可預防染疫，其股價上漲 6.90%。

(圖片：AFP)



具有逾 100 年歷史的美國百貨業巨擘 J.C. Penney (JCP-US) 週三宣佈裁員 1000 人，並關閉 152 家百貨門市，其股價上漲 1.96%

蘋果 (AAPL-US) 週三贏得關鍵訴訟，歐盟第二高等法院宣布，蘋果免向愛爾蘭政府補繳 130 億歐元天價稅款，直接給予歐盟的反托拉斯法一記重擊。

印度首富週三證實 Google 已同意在信實旗下數位部門 Jio 平台投資 45 億美元。

關鍵數據

紐約 Fed 7 月製造業指數報 17.2，預估 5.5，前值 -0.2

紐約 Fed 製造業指數 (圖：Trading Economics)

華爾街分析

Harvest Volatility Management LLC 交易和研究主管 Michael Zigmont 說：「病毒疫苗激發了更多的看漲情緒。忘記估值、忘記收益、忘記經濟消息吧！」

Fundstrat Global Advisors 的 Tom Lee 說：「對市場而言，新冠治療 / 疫苗是一個雙重事件，在醫療保健方面有很多命中目標，只要一個成功就可以了。避險基金、宏觀基金、共同基金和個人投資者都持有大量現金，如果醫療數據的節奏繼續支援某種治療，對重新封鎖的關注度最終會消失。」

