疫情衝擊 中研院下修台2020經濟成長率估1.15% 仍可「保一」

受疫情影響，台灣首季實質 GDP 年增率僅 1.59%，展望下半年，中研院表示，全球經濟仍因疫情反覆而復甦緩慢，抑制我國外貿動能，然而，在科技產業支撐和政府紓困、前瞻計畫帶動下，台灣景氣可望逐步回溫，因此，下修 2020 年實質經濟成長率為 1.15%，仍可「保一」，但低於主計處預估的 1.67%。

中研院今 (15) 日發布 2020 年台灣經濟情勢展望修正報告，在民間消費方面，第 1 季實質成長年減 1.58%，隨著國內疫情減緩，6 月消費者信心指數回升，以及政府推出振興消費方案，將有助提振下半年消費意願，但勞動市場承壓，影響消費力道，估計全年實質民間消費成長率轉為年減 0.3%，失業率則落在 4.0% 左右。

實質民間投資第 1 季年增 1.89%，主要受惠於國內半導體廠商積極擴增生產設備及台商響應回台，顯示投資動能持續。今年實質民間投資年成長率可望達到 2.05%，在政府及國公營事業擴大公共建設執行下，預估 2020 年總實質固定資本形成年增率為 4.11%。

對外貿易部分，受惠遠距商機發酵與 5G 等新興科技應用加速拓展，資通產品接單金額屢創新高，中研院預期，2020 年全年實質商品及服務的輸出與輸入分別年減 3.72% 與年減 4.13%。

中研院指出，目前物價尚屬平穩，隨著原油價格自谷底回升，大宗商品需求回溫，下半年物價減幅可望縮小，預估 2020 年消費者物價指數 (CPI) 與躉售物價指數 (WPI) 成長率，將分別年減 0.18% 與年減 6.19%。

貨幣供給方面，中研院表示，受惠股市交易活絡與央行降息效應，通貨需求增加，市場資金仍呈適度寬鬆，2020 年 M1B 及 M2 全年預估分別成長 7.43% 及 4.36%。

展望下半年，經濟復甦力道仍受制於疫情的後續發展，但我國因防疫有成，加上台商回流投資與貿易轉單效應持續，以及政府推動財政刺激方案、加速公共工程建設執行，五大利多推升國內景氣逐漸復甦，因此，下修全年實質經濟成長率至 1.15%。