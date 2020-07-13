國發會設定未來四年經濟成長率達2.6-3.4%

國發會今 (13) 日通過國家發展計畫，提出未來四年 (2021-2024 年) 國家發展策略，設定未來四年經濟成長率平均為 2.6-3.4%、失業率為 3.5-3.8%，人均 GDP 達 29006-29584 美元，核心消費者物價指數 (CPI) 上漲率平均 1.0%-1.5% 目標，計畫將陳報行政院核定後，由各部會分工落實執行。

國發會表示，考量未來四年經濟成長仍存高度不確定性，包含美中貿易戰、科技戰、後疫情時代全球將面臨新的經貿秩序，5G、AI 等數位科技及數位經濟發展重要性提升，全球人口少子高齡化以及能源低碳轉型與氣候變遷等問題。

因應全球情勢變化，國發會針對台灣產業中長期發展提出三大課題，包含加速國際分工、結合數位科技型塑新產業生態系，面對智慧化及少子化要強化健康、防疫安全網，同時兼顧區域均衡發展及環境永續。

國發會指出，這期國家發展計畫秉持「穩定中追求成長、變局中把握先機」理念，除了落實總統交付度過疫情、振興經濟、照顧人民、深化改革、均衡建設等五大任務外，也針對總統就職時所提出的產業發展、社會安定、國家安全、民主深化等四大面向，進行擘劃。

國發會也依主計總處及 HIS Markit 資料，預估今年經濟成長率將達 1.67%、人均 GDP 達 27131 美元，核心消費者物價指數 (CPI) 上漲率平均 0.25%，失業率平均則達 3.95%。