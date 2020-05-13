三大財經首長掛保證 台灣今年經濟成長率保一有信心

新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟表現，但今年第 1 季 GDP 仍有 1.54% 的成長力道，優於全球多國，對於今年經濟成長率是否能「保一」，主計長朱澤民、國發會主委陳美伶及經濟部長沈榮津三大財經首長皆表示有信心。

立法院今 (13) 日召開經濟、財政、內政、教育及文化等 6 個委員會聯席會議，審查前瞻基礎建設特別預算後續 4 年經費同意案，並邀請相關部會首長報告及備質詢。

立委曾銘宗詢問，今年經濟受疫情影響，初步預估是否要到年底或明年初才會復甦？朱澤民表示，目前還無法預測，要看疫情發展及與國外往來是否能恢復正常，國外旅客無法來台觀光，預估影響我國 GDP 約 1 至 1.5 個百分點，是相當重要的關鍵。

曾銘宗追問，預估國內經濟復甦會呈現 L 型、V 型還是 W 型？陳美伶表示，估計會呈現 Nike 商標「打勾型」的復甦型態，國外研究機構也有提出這樣的看法，這次疫情確實影響很大，國際都趨於保守，不敢預估未來四、五年的經濟狀況，但我們要對台灣有信心，目前防疫成功，後面復甦應該可以加把勁。

曾銘宗再詢問三位財經首長，對於台灣今年 GDP 「保一」有沒有信心？朱澤民強調，「就目前發展趨勢我們是有信心的」，陳美伶與沈榮津也一致表示有信心。

主計總處 4 月 30 日公布概估台灣今年第 1 季經濟成長率 (GDP) 為 1.54%，較 2 月預測數下修 0.26 個百分點，創 2016 年第二季以來單季新低，雖然民間消費負成長，所幸靠政府消費和民間投資帶動，經濟表現仍優於美中、亞洲四小龍等國家，主計總處本月 29 日將公布最新經濟成長率預測，是否再度下修估值引發外界關注。