小池百合子：東京奧運務必開賽、成為戰勝疫情的象徵

日本東京大家長的小池百合子週一 (13 日) 接受《路透社》採訪時表示，預定明年在東京舉辦的奧運賽事「務必要開賽。希望藉由賽事的舉辦，使其成為世界合為一體共渡這個難關 (肺炎疫情)，以及人類之間深厚情誼更加強化的象徵。」

日本近來的輿論調查結果顯示，有超過半數認為，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大的影響下，明年的東京奧運必須停辦或再度延期。

關於賽事的舉辦應該在何時之前作出決定，東京都知事小池百合子表示「雖然全世界的嚴苛狀況 (意指肺炎疫情) 持續，有必要看清肺炎疫情狀況的變化等，並且強化防疫作為。」也提到會與相關單位來進行合作，並持續進行情報交換。

東京自 7 月 9 日以來，新冠肺炎確診已連續 4 天超過 2 百人。在如此嚴苛的情況下，日本政府為支援觀光產業所推出的「Go To 宣傳活動」，也即將在 7 月 22 日上路。對此，小池百合子說道：「首都圈相關對策的確實施行，應該會關係到該項宣傳活動的成功。」她還提到站在東京立場，「進行陽性患者的確認，還有作出正確適當的因應，要讓防止疫情擴大以及社會經濟活動同時並行。」

小池百合子在這個月初的選舉當中，以懸殊的得票差距擊敗對手，再度連任東京都知事；也依然是呼聲最高，最有可能成為日本第一位女性首相的有力人選。對於這樣的外界看法，小池百合子表示「獲得如此期待甚感開心。」她話鋒一轉，說道：「在新冠肺炎疫情方面採取對策，想要守護東京民眾的生命及健康。這是我能想到的最重要使命。」

小池百合子 7 月 5 日在東京都知事選舉中高票連任 (圖片：AFP)

此外，圍繞在東京本身的問題方面，小池百合子提到東京作為國際金融中心，有必要在資訊基礎建設作好整備，並且從海外吸引優秀人才。