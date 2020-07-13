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傳三星擬向LG採購電視用LCD面板 金額上看2兆韓元

傳三星擬向LG採購電視用LCD面板 金額上看2兆韓元 (圖片：AFP)
傳三星擬向LG採購電視用LCD面板 金額上看2兆韓元 (圖片：AFP)

《韓聯社》週一 (13 日) 報導，根據業界人士消息，南韓三星電子擬向對手的 LG 顯示 (LG Display) 採購顯示面板，原因在於三星電子正轉換到新一代的面板生產。

消息來源指出，三星電子和 LG 顯示有可能在不久的將來，就會簽下 LCD 電視面板的供應合約。

三星電子旗下的三星顯示 (Samsung Display) 在今年稍早時宣布，明年該公司將不會繼續生產 LCD 螢幕，也將加速轉換至量子點 (Quantum-Dot，QD) 顯示器的生產。

業界人士在最初預測，三星電子可能會向中國的面板廠採購液晶面板。像是中國面板廠華星光電 (CSOT)、京東方 (BOE)；或者像是台灣鴻海 (2317-TW) 轉投資的日本夏普 (SHARP)(6753-JP)，也都是可能的採購對象。

分析師們預測，如果 LG 顯示拿到這筆供應合約，其金額可能會落在 1 兆至 2 兆韓元。還有使用於大尺寸電視的這些 LCD 面板，LG 顯示也計畫從中國廣州的工廠出貨。

三星與 LG 在電視產業是同業競爭，三星的代表性電視產品 QLED 電視，與 LG 的 OLED 電視在市場上競爭激烈。

然而過去的歷史紀錄顯示，這兩家公司也是可以進行合作，如在 2017 年的時候，當時夏普突然決定大幅減少面板供應，三星電子就從 LG 顯示取得了電視用 65 吋及 75 吋 LCD 螢幕。

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