路透 : 2020年全球新增債務暴增1兆美元

Janus Henderson 週一 (13 日) 發布研究報告指出，從全球企業新債務指數中發現，指數中全球各地 900 家公司為因應新冠疫情，今年來新增債務將多達 1 兆美元，債台高築的現象，正壓縮著企業獲利。

截至目前，全球公司債務總額跳升近 9.3 兆美元，增幅達 12%，再加上多年的債務累積，目前全球負債最高的公司債務規模，更相當於很多中等國家債務水平。

去年全球公司債亦大幅上升 8%，主要是受到併購、庫藏股回購和支付股利等企業融資行為所推升，但今年全球公司債大增的原因完全不同，今年主要是因為疫情緣故。

此外，總計目前企業新債務指數中包括的公司的負債總額已經較 2014 年增加 40%，債務增長速度遠超過獲利增長。

據企業新債務指數對 900 家公司統計，去年 900 家公司稅前獲利總計成長 9.1% 至 2.3 兆美元，但去年負債權益比 (debt to equity ratio) 也達到創紀錄的 59%，利息費用佔獲利比率達到新高。

對此 Janus Henderson 投資組合經理 Seth Meyer 表示，目前信貸市場受疫情影響已呈現非常態狀況，還需一段時間才能恢復至疫情前的情況，更何況目前疫情二次爆發的威脅仍然是投資人心中的大患。