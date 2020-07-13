白宮反對抗疫專家福奇意見 強調美國不需經濟封鎖

美國主要傳染病專家福奇 (Anthony Fauci) 和白宮關係不斷惡化，他要求再次封鎖經濟的看法遭到反對，白宮正邊緣化他的角色，並由川普帶頭，指責他多次犯錯，包括在疫情初期制定的指引。

美國衛生與公共服務部助理部長、海軍上將 Brett Giroir 週日 (12 日) 指出，福奇「並非 100% 正確」，而且從非常狹隘的公衛角度來看疫情，未考慮到整個國家利益。

Giroir 表示，他個人非常尊重福奇，但是他不認為美國需要再次關閉，至少在全國大多數地方是如此。

一名白宮官員對 NBC 新聞表示，白宮多人擔心福奇在疫情上犯錯的次數。白宮還提供了一長串福奇在疫情初期的評論，包括他在 1 月時稱新冠肺炎 (COVID-19)「並非主要威脅」，而且「不是由無疫狀者傳播」，以及在 3 月時提及不需佩戴口罩的評論。

不過，白宮正在批評的福奇的很多言論，都是基於當時可取得最佳數據的判斷，並得到川普、白宮抗疫工作組其他成員和白宮高級官員的廣泛同意。外科醫師 Jerome Adams 週日則表示，當取得更新的數據時，專家就會修改建議，目前的建議已經修改。

在白宮加大火力批評福奇之際，佛羅里達州週日報告了超過 1.5 萬例新增確診病例，這是疫情 1 天內單一州所報告的最多病例。 全美範圍內，上週五單日新增病例也超過了 7 萬例。

福奇與川普的緊張關係也愈演愈烈，上週川普表示，福奇身為首席傳染病專家多次犯錯，對口罩的意見也有反覆。美國當前的狀況很好，他不同意福奇的看法。

迄今為止，川普並無意解雇福奇，可能因為他的民間聲望高。不過，向公眾講解疫情的工作，已改由白宮抗疫工作小組協調員 Deborah Birx、白宮幕僚長 Mark Meadows 等人負責。福奇則表示，他自 6 月 2 日以來就未再見過川普，而且已至少 2 個月未向川普匯報疫情。

在白宮不讓福奇上電視節目之下，福奇主要透過社群媒體對外發表抗疫主張。