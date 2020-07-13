南韓7月上旬出口年減1.7% 下滑走勢放緩

南韓海關週一 (13 日) 公布最新數據，該國 7 月份的前 10 天出口年減 1.7%。由於近來有更多國家解除了新冠肺炎 (COVID-19) 相關的封城措施，南韓出口下滑的現象也跟著出現放緩。

《韓聯社》週一 (13 日) 報導。根據南韓關稅廳週一 (13 日) 所公布的最新數據，該國在今年 7 月 1 日至 10 日期間，出口額報 133 億美元、年減 1.7%。

同期間的日均出口額，也同樣出現年減 1.7% 的下滑。

南韓 2020 年 7 月前 10 日進出口表現 (圖片來源：南韓關稅廳)

南韓今年 6 月前 10 天的出口額報 123 億美元、年增 20.2%，出現了大幅上揚；不過日均出口額較去年同期萎縮 9.8%，主要原因在於今年多了 2 個工作天，不過也較 5 月份同期的年減 30.2% 改善許多。

在新冠肺炎全球大流行的影響下，除了造成全世界的經濟活動大亂，也使得生產活動停止，更有愈來愈多的國家完全關閉邊境。

從細目表現來看，南韓 7 月上旬的記憶體晶片出口較去年同期增長了 7.7%，汽車出口也出現了 7.3% 的增長。

另外從國家地區來看，對中國的出口年增 9.4%，對美國的出口也出現 7.3% 的增長。

根據調查數據，南韓 7 月上旬進口報年減 9.1% 至 141 億美元。

南韓出口受到疫情影響，在 6 月時出現連續第 4 個月的下滑。6 月份的出口額報年減 10.9% 至 392 億美元，而去年同期則為 440 億美元。

OECD 預測南韓經濟在今年將出現 1.2% 的萎縮。也預測全球經濟將是自 1930 年代經濟大蕭條以來，表現最差的一年。該組織預測，全球經濟將會在今年出現 6% 的萎縮。