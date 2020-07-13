電腦、週邊需求力道增強 南韓6月份ICT出口出現改善

《韓聯社》週一 (13 日) 報導。根據南韓科學技術情報通信部 (Ministry of Science and ICT) 所彙整的數據，該國 6 月份的 ICT 產品出口報 149.6 億美元、年增 1.0%。不僅較 4 月份的年減 15.3% 出現大幅改善，同樣也優於 5 月份的年減 2.7%。

受到新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行的影響，南韓近幾個月來的整體出口持續下滑。但是 6 月在電腦需求的強勁帶動下，南韓當月份的 ICT 產品出口出現大幅回彈，電腦及相關週邊出現大幅成長。

從細目表現來看，南韓 6 月份的電腦、週邊出口額報 12.7 億美元、年增 84.5%，出現大幅增長。輔助記憶裝置也出現 152.2% 的驚人成長。

不過在另一方面，半導體的出口額，則是因為伺服器、電腦對於記憶體的需求減少，報 83.6 億美元、年減 0.5%。在顯示器方面，也以 LCD 液晶螢幕為主減少了 5.2% 至 15 億美元。還有智慧型手機也在全球需求減少的影響下，出口下滑 10.6% 至 8.8 億美元。

從國家地區來看，南韓出口到中國市場的出口額報 72.8 億美元 (年減 1.6%)，表現最優。其次為出口到越南市場的 21.3 億美元、美國市場的 19.4 億美元 (年增 26%、連續 6 個月增加)、歐盟市場的 8.9 億美元，以及日本市場的 3.2 億美元。

此外，南韓 6 月份的 ICT 產品進口額報 89.6 億美元、年增 4.8%。當月的 ICT 產品貿易出現 59.9 億美元順差。