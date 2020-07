週四 (10 日) 美國國務院發布聲明,正式批准對台軍售的「愛國者三型飛彈 (PAC-3) 延壽案」,軍售規模達 6.2 億美元,目前已正式通知美國國會。

美國國務院政治軍事局 (US Department of State's Bureau of Political-Military Affairs) 週四公布開放軍售聲明,批准對台軍售「愛國者三型 (PAC-3) 飛彈延壽案」 之外,還批准對德國、日本、比利時等國家的軍售案。

(圖片:美國國務院政治軍事局)

美方批准對台軍售「愛國者三型飛彈延壽案」內中包括:更換逾期零組件、認證測試以及庫存可靠性測試 (SRT),以及美國政府與承包商技術與後勤支援等,軍售金額達 6.2 億美元。

這是繼 5 月中旬美國國務院批准向台灣出售 18 枚 MK48 MOD6 AT 重型魚雷和相關設備後,美國再度通過對台軍售案。

美國國防安全合作局 (DSCA) 指出,本輪軍售是符合美國法律和政策,支持受援國 (台灣) 其武裝部隊現代化,並維持可靠的防禦能力,有利於美國國家、經濟與安全利益,但該軍售案僅是先通過國務院批准並通知國會,並不代表已完成銷售。