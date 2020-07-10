美國同意向日本軍售105架F-35戰機 價值231億美元

美國國防安全合作局 (Defense Security Cooperation Agency) 週四 (9 日) 宣布，美國國務院己批准，向日本出售 105 架 F-35 聯合攻擊戰鬥機和相關設備，強化日本自衛隊力量，估計價格達 231 億美元 (約新台幣 6810 億元)。

國防安全合作局在聲明中指出，這項軍售計畫透過改善主要盟友的安全，可支持美國的外交政策和國家安全目標，有助亞太地區政治穩定和經濟進步。

據 DSCA 稱，日本政府要求購買 63 架 F-35A 常規戰機、42 架 F-35B 短距起飛和垂直著陸飛機以及 110 具 F135 引擎及相關設備，履行這一軍售案將需時 25 年。

日本是洛克希德馬丁公司 (Lockheed Martin Corp.)F-35 戰機的最大國外買家，並於 2018 年提出此一計畫。據日本防衛廳表示，日本空軍自衛隊的 F-4 飛機正在退役，因此將 F-35 添加入戰隊中。

儘管預計金額為 231 億美元，但實際數字可能在日本與洛克希德馬丁的談判後改變，談判會在國會批准軍售後展開。

美國國務院還批准了一項可能與台灣達成的價值 6.2 億美元協議，要台灣購買零組件，以更新先前所購的「愛國者 - 3」飛彈，使其壽命能延長至 30 年。