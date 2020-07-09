美確診爆逾6萬刷單日新高 川普威脅學校開放 抱怨CDC重啟指南太嚴格

週三 (8 日) 美國新增確診爆逾 6 萬例，再刷單日新高峰紀錄，與此同時，美國總統威脅撤資以施壓美國學校全面開學，並抱怨美國疾病管制與預防中心 (CDC) 的重啟指南過於嚴格。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1188 萬例，死亡數突破 54.5 萬例。

美國單日新增確診爆逾 6 萬例，迄今累計確診數超過 300 萬，死亡人數至少 13.1 萬，美國南部和西部成為重災區，亞利桑那州、加州、佛州和德州已占美國新增病例近一半。過去 7 天，美國平均有約 5.1 萬例新增確診數，比一週前增長近 24.5%。

美公衛權威福奇 (Anthony Fauci) 週一哀嘆，歐盟確診數先是上升，接著下滑到基準線，歐盟如預期在試圖重啟經濟時 (疫情曲線) 出現一些小波動。然而，美國確診數在上升後卻沒下降到基準線，現在數字又再度攀升，這是一個嚴重的問題，我們必須立即解決。

福奇在上週警告，若美國傳出每日增加 10 萬例，我不會感到訝異。美國新冠疫情正如野火燒不盡，美國總統川普週二卻持續推進重啟計畫的力道。

川普週二推文威脅，要求美國公立學校今年秋季全面啟動，恢復面對面授課，否則可能扣留聯邦撥款。

(圖片：翻攝川普推文)

川普推文寫道：「在德國、丹麥、挪威、瑞典和許多其他國家的學校開學沒有任何問題，民主黨認為，如果美國學校在 11 月大選前開學，將對他們選情不利，但學校重啟對孩子和家庭很重要。如果不開放，美國政府可能會切斷資金！」

(圖片：翻攝川普推文)

川普還推文稱，我不同意 CDC 關於重啟學校的那些非常嚴格和昂貴的指南，想讓學校開放時，CDC 卻要求學校做一些非常不切實際的事情，我要去會會他們！

美國副總統彭斯隨後受訪時表示，CDC 下週將發布五份新指南，其中包含針對學校和家長的指南。

彭斯稱：「正如川普總統今天所說，我們只是不希望重啟指南過於嚴格。這就是 CDC 繼續發布更多指南的原因，我們知道每個學校系統都有獨特功能和不同的設施。」