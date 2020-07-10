川普連任阻力浮現 拜登釋利多「7000億美元買美國貨」

當美國民眾普遍認為，經濟是川普連任最大利器，週四 (9 日) 美國民主黨總統候選人拜登就經濟議題正面迎擊川普，拜登提議投入 7,000 億美元購買美國貨和加強研發計畫。與此同時，美國最高法院的判決為川普帶來連任的阻力。

週四美國民主黨總統候選人、前副總統拜登 (Joe Biden) 在賓州發表經濟演說，主題為「重建更好的國家」，他於造勢場合中向民眾承諾，將以二次大戰以來前所未有的的方式進行研發和採購投資。

拜登宣布，僅僅重建是不夠的，美國必須重建得更好，若他當選，將投入 7000 億美元採購美國貨，包括生物科技、再生能源和人工智慧 (AI) 等新科技採購和研發領域，希望創造 500 萬個新增就業機會。

拜登和川普有志一同地提倡美國製造，拜登說稱：「我絕不相信美國製造業的活力已成過去式… 未來一切產品應該在美國製造。」

拜登說：「當聯邦政府花納稅人的錢時，重點應擺在採購支援美國就業的美製產品。若我當選，我將致力於制定有助於實現此目標的規則。」

拜登抨擊川普：「在新冠疫情期間，川普一直關注股市發展，他不是關注你們與你們的家人，而是關注道瓊和那指，若我有幸當選，我會致力於關注勞工家庭和我出身的中產階級家庭。」

拜登還重申調高企業稅至 28% 的計畫，他表示，建設美國的不是華爾街銀行家和 CEO，早該結束股東資本主義時代，亞馬遜不用繳納所得稅的日子將一去不復返。

儘管華爾街共識將拜登勝選視為股市的負面影響，摩根大通早前釋出分析報告提到，拜登勝選將給股市帶來中性偏積極的影響。

摩根大通預期，拜登將會隨疫情調整其經濟政策，雖然拜登早前稱企業稅將被上調至 28%，但可能最終稅率會低於 28%，而且拜登擴大的基礎建設和薪資成長的政策，將抵消企業稅調升的影響。

川普連任阻力浮現

拜登發表演說之際，美國最高法院週四裁定川普敗訴，紐約市檢察官有權調查美國總統川普的紀錄，恐將影響川普連任機會。

美國最高法院週四裁定川普敗訴 (圖片：AFP)

川普推文回擊：「最高法院將此案發回下級法院，辯論將持續，這完全是一場政治性起訴。我贏過穆勒的政治迫害，還在其他事件中獲勝，現在我必須在政治腐敗的紐約繼續戰鬥，這對美國總統或政府不公平！」

美股道瓊週四收跌近 400 點，瑞銀交易大廳主任 Art Cashin 表示：「最高法院的裁決動搖今日美股，因為這可能打擊川普連任的機會。」