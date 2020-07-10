角力戰不停！美國制裁四名涉疆中國官員

美中兩國正因新冠疫情、香港和新疆議題陷入冰點，美國財政部週四 (9 日) 宣布，制裁四名侵犯新疆少數民的人權的中國官員。

美國國務卿龐培奧 (Michael Pompeo) 週四推文表示，今日我宣布將 3 名中國涉疆高官及其家人列入禁止入境美國的黑名單。

根據美國國務院官網，遭美方制裁的中國官員，包括：新疆黨委書記陳全國、前政法委書記朱海侖、新疆維吾爾自治區政府副主席王明山、以及現任新疆維吾爾自治區公安廳黨委書記霍留軍。

白宮官員週四提到：「陳全國是美國有史以來制裁等級最高的中國官員… 這次制裁不是開玩笑。」

白宮官員表示，美國呼籲全世界反對中國政府對待新疆的少數民族的行為，包括大規模任意拘留、強迫勞動、宗教迫害、強迫節育和絕育。

美國近期就中國侵犯新疆少數人民人權持續向中國施壓，上週三 (1 日) 美國國務院、財政部、商務部和國土安全部發布一份商業諮詢報告，警告美企在中國新疆面臨侵犯人權的風險。

美國商務部此前將 37 家中國公司和機構列入經濟制裁黑名單，理由是其侵犯人權或對美國安構成威脅，名單中包括雲從科技、東方網力、奇虎 360 等中國高科技企業。這項制裁措施於 6 月 5 日生效，要求美企向受制裁中企出售技術及產品時需申請許可證，在獲准後才可出口。