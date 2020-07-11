〈鉅亨看世界〉RAV4萬事俱備只欠電池

豐田 (TOYOTA) RAV4 PHV(插電式油電車) 在日本市場上市後，於短短三週就停止接單。售價落在 469 萬至 539 萬日圓 (約折合新台幣 130 萬至 150 萬元) 的這個車款，在日本也說不上便宜，不過其 0-100 公里加速只要 5.8 秒的性能也相當吸睛。接單量已超過原廠每月 300 輛目標，也導致本年度的電池生產無法跟上。

雖然 RAV4 PHV 預定在歐美市場上市，豐田也計畫以 OEM 方式供貨給鈴木 (SUZUKI)，電動車 (EV) 等大量使用電池的電能車輛，也面對著電池供應能力這項強大阻礙。

RAV4 所使用的電池，是由豐田與 Panasonic 在 4 月新成立的「Prime Planet Energy & Solutions」公司所生產。該公司除了供應電池給油電車，今後也打算進軍容量更大的電動車電池生產。

生產 RAV4 用電池的日本姬路工廠，從去年 11 月展開生產。而該工廠原本是 Panasonic 的液晶面板工廠。就車載電池工廠而言，可說是正要展開成長的工廠。

RAV4 萬事俱備只欠電池 (圖片：AFP)

根據研調機構 ADL Japan 的數據，預估新冠肺炎 (COVID-19) 影響告一段落的 2026 年之後，全球 EV、PHV 生產都將以年增率 11% 的步調增加。歐洲及中國的嚴苛環保法規，都可能成為背後推手。

但是有日本證券分析師認為，目前使用電解液的電池，在性能面已難以提升。豐田研發中的全固態電池，能在 2030 年前搭載於量產車就算不錯。比起電動車的普及，油電車才是當前最佳方案。

豐田除了與 Panasonic 有長年的合作關係，近來也與中國的寧德時代 (CATL)、比亞迪 (BYD)，還有日本的 GS Yuasa、東芝攜手合作。

豐田在電動車方面的技術能力受同業青睞，鈴木委託該公司 OEM 生產就是一例。還有為了應付全球的環保法規，要確保足夠的電池用量，光靠自家生產也變得困難。這次日本豐田停止 RAV4 PHV 的接單，也或許就是難以解決這項難題。

美國特斯拉為確保鈷原料，與瑞士嘉能可 (Glencore) 簽下新的供應協議。這項舉動也可能是為了高性能電動車的動力來源預作準備。

而不論是與新冠病毒共存也好，還是後新冠肺炎時代也好，汽車電動化的趨勢都不會停止。電動車更可能在各地政策的推動下加速普及。如何早日突破電池供應這項強大障礙，或許也有可能成為領導汽車產業未來的重要關鍵。