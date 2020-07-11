〈分析〉各項指標都顯示美股太貴 逢低買進策略恐怕不適用

儘管有新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的不確定因素，過去幾週以來，許多分析師仍主張「逢低買進」的投資策略，最主要的原因是美國聯準會 (Fed) 的表態，在史無前例的財政及貨幣政策刺激下，牛市仍將持續。

不過，美銀美林股票研究主管 Savita Subramanian 不同意此一觀點。她在本週年中展望簡報中，對標普 500 指數的年底目標為 2900 點，相當於當前水準下跌 8%。

她表示，相較於債市來說，當前美股的確更具有吸引力，但有一系列不利因素，可能會在下半年發酵。特別是，以絕大多數指標評估下，當前的美股都相當昂貴。

(圖表取自 Market Watch)

Subramanian 強調，她不認為美股會進入熊市，但由目前到年底，仍由不利因素主導，基於經濟重啟的利多已經在股市實現。

不利因素之一，是消費者心態。千禧一代在即將開始工作時，就遇上金融危機及之後的衝突，如今有些人開始有一些財務基礎後，卻面臨另一場經濟災難。

Subramanian 認為，這意味著消費者支出將與過去幾年不同，進入「衰退甚至類似蕭條式」的消費心態。

此外，在過去 20 年，股市利潤的擴張主要是由全球化、利率下滑以及減稅措施來推動的，而在如今，這幾個因素都可能發生逆轉。一些友善股市的政策，可能隨著民主黨的獲勝而終結。而財政和貨幣刺激所造成的漏洞，也令人憂心。

對於接下來美股的發展，Subramanian 認為，投資人應該繼續鎖定在疫情中仍容易受益的股票，例如科技股及線上零售商，她自己的看法是，投資人宜增持消費股、工業股、科技股及金融股。