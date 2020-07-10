【袁志峰專欄】美股下跌 港股順勢調整

7 月 10 日推介 - 百奥家庭互動 (2100, 上日收市 $1.12)

1) 上日中港股市況總結

恆指周四高開 222 㸃，最多曾升 246 㸃，午後急跌後回稳，全日波幅 358 㸃，收報 26210 點，升 81 㸃或 0.3%。成交額按日增 5% 至 2068 億元。港股通南向淨流入增略減至 75 億元，而 7 月以來日均淨流入 63 億元。

藍籌股 19 升 30 跌 1 持平，腾訊 (700) 及港交所 (388) 是表現前三藍籌股，升逾 3% 創收市新高。中銀香港 (2388)、九龍倉置業(1997) 和領展 (823) 表現最差，跌 3-4%，主要受香港疫情影響。大型科技股全線急升，阿里巴巴 (9988) 及網易 (9999) 漲 10%，美團 (3690)、京東(9618) 和小米 (1810) 漲 5-7%。投資者瘋狂追捧科技股，四隻最活躍科技股佔大市成交額 21.1%，而六月份日均值為 18.7%。恒生指數公司將於 8 月 14 日公布季檢結果，有望迎來新經濟股納入成藍籌。阿里巴巴 (9988)、小米(1810) 及美團 (3690) 均有機會入選。

板塊方面，半導體、手機、黄金股跑赢大市。華虹半導體 (1347) 及 ASM 太平洋 (522) 漲 12-14%，中芯國際 (981) 基本持平。比亞迪電子 (285)、丘钛科技(1478) 和通達集團 (698) 升 6-12%。黃金價格突破 1800 美元刺激，紫金礦業 (2889)、招金礦業(1818) 和山東黄金 (1787) 漲 4-6%。中資券商股有獲利回吐壓力。因香港政府收緊疫情防控措施，本地地產、銀行及濠賭股普遍下跌。

恆指夜期收報 26025 點，跌 221 點，低水 185 點。ADR 港股比例指數報 25909 點，較香港收市低 300 點。

上証指數漲 1.4%，收報 3451 點，連升 8 天，累積升幅 16.5%，14 天 RSI 升至 91，呈技術超買。滬深兩市成交額連續四個交易日超 1.5 萬億人民幣。 北向資金連續 6 天淨買入，昨日淨買入金額回升至 80 億元人民幣，而 7 月以來日均淨買入為 105 億元人民幣。

2) 上日美股市況總結

美股三大指數表現不一，當中道指跌 361 點或 1.4%，標指跌 0.6%，納指升 0.5% 報 10547 點，再創歷史新高。美滙指數先跌後升收報 96.8。人民幣兌美元昨日表現強勢，升穿 7 算，為近 4 個月首見。

3) 股市前景

金管局昨日再次承接美元沽盤，向市場注資 134 億元，單是本周，金管局已注入 466.72 億港元，香港銀行體結餘將於下周一增加至 1783 億元，規模為超過兩年最高。資金充裕下恒指 7 月行情仍然看漲，若有技術調整，支持位在 25200 㸃。估計大型科技、醫藥和消費股可長期跑赢大市。另外，上証指數已嚴重超買，持有陸股的投資者要慎防 A 股向下調整，可適量減低倉位。

4) 板塊及個股分析

網易 (9999) 昨日急升 10% 带動其他遊戲股做好。中手游 (302)、心動公司(2400) 和 IGG(799)分別上升 6%、10% 和 15%。市值較少的百奥家庭互動 (2100) 漲 15%，收 1.12 元，均價 1.07 元，成交額激增至 4250 萬元，是今年以來第二大成交日。由於公司自去年三季度成功由頁遊擴展至手遊，令盈利大幅改善，由 2019 年上半年的 2000 萬元人民幣增至下半年的 1.31 億元人民幣，全年盈利為 1.51 億人民幣，按年升 34%，全年收入 6.81 億人民幣，按年增長 140%。由於今年也會推出多款新手遊，預期今年盈利可倍增至 3.0 億元人民幣以上，以現時市值 30.8 億港元計算，預測本益比少於 9 倍，預測股息率 8 厘，估值遠低於同業。筆者估計公司今月內會公布二季度營運指標及發盈喜，相信可刺激股價繼續做好。公司去年底持有淨現金 15 億元人民幣或等同每股 0.60 港元，可維持慷慨派息政策和回購股份。公司多位創辦人持股權約六成，街貨市值只有約 12 億港元，屬小盤股易操作，但風險亦較高。建議買入，三個月目標價 1.50 港元。

5) 新股訊息

眼科醫療股歐康維視 (1477) 昨天暗盤爆升 2.11 倍，每手賬面大賺 15445 元。電子煙股思摩爾 (6969) 昨日暗盤飆一倍，每手賬面賺 12500 元，「頂頭槌飛」更成最大贏家，每張飛大賺逾 718 萬元。(信報)

6) 宏觀經濟訊息

國家統計局公布 6 月通脹數據，CPI 同比上漲 2.5%，漲幅較上月略擴大 0.1 個百分點，符合市場預期；PPI 同比下降 3%，跌幅較上月收窄 0.7 個百分點，亦優於市場預期的降 3.2%。統計局解讀指，6 月復工復產、復市復業繼續推進，市場運行總體平穩。

7) 個股訊息

中國人民保險 (1339) 公布，近日，獲公司第二大股東社保基金會來函通知，計劃減持公司部分無限售條件 A 股股份。因資產配置和投資業務需要，社保基金會計劃通過集中競價或大宗交易方式，自公告日起 15 個交易日後的 6 個月內，減持無限售條件 A 股不超過 8.84 億股，即不超過已發行股份總數的 2%。

阿里健康 (241) 再遭主要股東雲鋒基金減持。該基金昨日收市後在市場配售阿里健康股份，作價較收市價折讓 3% 至 3.8%，套現最多 31.2 億元。(信報)



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