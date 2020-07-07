中、美新車需求回溫 豐田H2日本國內生產估達原先計畫9成

《日本經濟新聞》週二 (7 日) 報導，根據日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 於目前向供應商所提示的生產計畫，該公司下半年的日本國內生產台數，可望達到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發生前所設定目標的 9 成水準。

在新冠肺炎疫情影響下，豐田汽車 6 月的日本國內生產，只有當初規劃的 6 成水準。不過在中國、美國等國外市場需求的恢復下，生產步調也出現回升。

豐田汽車 2020 年的日本國內生產台數，可能較原先規劃的約 320 萬輛，下滑約 15% 至 280 萬輛水準。與 2009 年金融風暴時的約 279 萬輛，還有 2011 年 311 大地震時的約 276 萬輛水準相當。

豐田汽車今年 1 至 3 月的日本國內汽車生產，大致上與原先規劃相同。之後受到新冠肺炎疫情影響，4 月生產只有原先計畫的 8 成，5 至 6 月更滑落到 5 到 6 成。不過在邁入 7 月之後，由於美國、中國在 SUV 為主的汽車需求量增加，豐田的日本國內生產也似乎會恢復到原先計畫的 9 成水準。

豐田汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

2019 年豐田汽車的日本國內生產達 341 萬輛，其中 6 成的 210 萬輛出口國外。北美市場有 85 萬輛 (美國 74 萬輛)，占出口量的 4 成、比例最高。其次為亞洲市場的約 39 萬輛 (中國 23 萬輛)，以及歐洲市場的 29 萬輛。海外需求可說大幅影響豐田的日本國內生產。

根據 MarkLines 所作調查，豐田 6 月的美國新車銷售約 14 萬輛，年減 3 成。但是已較 4 月時的年減 5 成改善許多。此外，豐田 6 月的中國新車銷售約 17 萬輛，年增 2 成。在 2 月時，則為年減 7 成。

豐田的 RAV4 及高級車款 LEXUS 在兩國大受歡迎，該當車款的生產工廠，在平時假日的週六、日也照常生產，與該當車款有關的供應鏈也隨之受惠。未參與這些車款所使用零件生產的供應商，業績就依舊持平，可說是冷熱兩樣情。

豐田在 5 月的財報說明會上表示，預測本年度 (截至 2021 年 3 月) 的營業利益為 5000 億日圓。而過去 2009 年金融風暴及 2011 年 311 大地震時的營業損益，則各出現約 2300 億日圓和 3600 億日圓的虧損。

豐田在 2011 年之後，於生產體制進行重組並導入新的設計手法，還有導入新系統後可即時掌握供應鏈的狀況。而這些努力，也似乎會在今年度的營業利益中，反映出良好成果。