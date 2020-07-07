特斯拉、蔚來ADR瘋漲！ 市場憂電動車股陷泡沫化

電動車股 (EV) 近年正夯，上週蔚來汽車 (NIO-US) 、特斯拉交車量優於市場預期，激勵電動車股連續第二日飆升，不過投資人更懷疑電動大廠的股價是否正逼近泡沫邊緣，擔憂這波漲勢暴起暴落。

提到電動車就不得不提起特斯拉 (TSLA-US)，週一收盤上漲 13.5%，收在 1371 美元以上。但儘管特斯拉股價表現優異，仍追不上蔚來汽車。

中國電動車製造廠蔚來汽車 ADR (NIO-US) 於上週四 (2 日) 上漲近 15% 後，於 7 日跳空大漲 22% 以上。

上週四蔚來汽車表示，今年第二季，蔚來交付 10331 輛汽車，較去年同期增長 191%，超越公司季度展望。且今年 6 月公司交付 3740 輛汽車，年增 179%，刷新紀錄。



受此消息激勵，投資人紛紛追捧蔚來 ADR 目標價，漲勢也令人瞠目結舌，過去一個月蔚來強漲 106%。相較同期道瓊指數則下跌 3%、標普 500 下跌 0.4%。連特斯拉也望塵莫及，過去一個月來，特斯拉僅上漲約 55%。

不過規模比蔚來汽車要大的特斯拉，上週四公布第二季交車超過 9 萬輛，遠優華爾街預期，帶動特斯拉市值增加約 800 億美元，而蔚來近期的漲幅則為公司創造近 80 億美元的市值。

投資人熱愛電動車類股，近期也有相當多電動車消息需要關注。

電動卡車大廠 Nikola(NKLA-US)，在幾週前反向收購上市後，並於六月底開始接受 Badger 輕型皮卡訂單。Tortoise Acquisition(SHLL-US 也) 宣布要購併重型電動卡車商 Hyliion。

一樣來自美國的電動皮卡製造商 Lordstown Motors，公布首款量產型 Endurance 電動皮卡；電動貨車 Workhorse(WKHS-US) 推出無接觸送貨服務後，今年以來股價暴衝 472%。Workhorse 擁有 Lordstown 近 10% 股份。

過去一個月來，Workhorse、NIO、特斯拉、Nikola、Tortoise 這幾家電動車股價大漲近 181%，平均交易價比華爾街目標價高出 143%，引起泡沫化的憂慮。

投資人對電力動能抱持厚望，但分析師警醒，Lyft 近期宣佈到 2023 年將全面換成電動車的計畫，或許也是電動車類股近期飆漲的因素之一，投資人不能只依賴動能面選股，否則當他們飆漲時，會變得難以估值。