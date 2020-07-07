日本5月消費支出 繼今年4月後再創紀錄性減幅

5 月份日本 2 人以上家庭的實質消費支出報年減 16.2%，連續 2 個月創下 2001 年以來的最大減幅，也遜於市場預測中位數的年減 12.2%。經過季節調整後的數據，則是較前月減少 0.1%。

日本總務省週二 (7 日) 公布 5 月家庭消費支出，日本 2 人以上家庭的平均消費支出報 25 萬 2017 日圓、年減 16.2%，連續 8 個月出現年增率衰退，且是繼今年 4 月後 (年減 11.1%) 再度創下 2001 年以來的最大減幅。

日本 2 人以上家庭實質消費支出走勢圖 (圖片來源：日本總務省)

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響下，日本擴大防疫措施，這也使得住宿及外食等消費持續減少。還有日本在去年 5 月有 10 天連假帶動消費，這也是今年消費數據回落的可能原因。

從實際數字來看，由於外出自肅的緣故，旅行、住宿等的「教養娛樂類」報年減 37.9%，「交通、通訊類」報年減 22.4%，「食物類」報年減 5.4%。此外，與交際費等消費有關的「其他消費支出」，以及「衣著及鞋類」也都出現 2 位數百分比的年增率衰退。

另一方面，由於空調產品等的需求增強，也使得「家具、家事用品類」出現年增 2.9%。

日本 5 月份受薪家庭的平均消費支出報 28 萬 883 日圓，在實質上較去年同期減少 15.5%，也是連續 8 個月出現減少。