家電需求強勁 LG第2季營業利益優於市場預測

南韓 LG 電子週二 (7 日) 公布 Q2 業績報告初值，結果超乎市場預期。在新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行的這個當下，該公司家用電器部門的表現明顯優於預期。

LG 電子股價週二 (7 日) 於南韓股市收在每股 65500 韓元，下挫 3.82% 或 2600 韓元。

LG 電子股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

LG 電子是韓國第二大的電子公司，該公司的 OLED 電視在全球市場位居領導地位。在其公布的業績指引當中指出，今年 Q2 的營業利益達 4931 億韓元 (4.12 億美元)，較去年同期減少 24.4%。

然而，如此表現仍然高於市場共識的 4350 億韓元營業利益。該數字是由《韓聯社》旗下金融機構 Yonhap Infomax，在對南韓 10 家券商進行訪查後得出。

LG 電子預估，今年 Q2 營收將達到 12.8 兆韓元，較去年同期下滑 17.9%。這個數字也略低於市場預測中位數的 13.1 兆韓元。

LG 電子並未公布各部門的財報細目，該公司將在本月稍後公布完整財報。

分析師們認為，隨著新冠肺炎疫情橫掃歐、美等先進國家市場，並導致 LG 電子的生產工廠停工，預估該公司各部門的 Q2 收益都將出現下滑。

但由於人們對家用電器產品的強大需求，預估 LG 家電部門的表現會較其他廠商來的良好。

NH Investment＆Securities 分析師 Ko Jung-woo 表示，預估南韓國內市場將佔其家電部門總收益的 36%。這也可能彌補海外市場的部分損失。

分析師們也預測 LG 的電視出貨會在 Q2 出現減少。但由於主要經濟體在新冠肺炎的防疫作為上趨向和緩，減少情況也或許不會如預期中嚴重。

分析師們認為， LG 的行動通訊業務有可能連續 21 季出現營業虧損。不過由於固定成本降低，也有可能縮小虧損幅度。

還有全球汽車銷售在新冠肺炎全球大流行的影響下受到重創，預估 LG 的車用零件解決方案部門將出現虧損擴大。

由於主要經濟體採取措施來刺激消費，LG 也展望下半年的電視和家電需求將出現回彈。

Daishin Securities 分析師 Park Kang-ho 表示，高階家電的銷售，像是烘衣機和洗碗機，將出現強力成長。預估 LG 的電視業務將提升獲利能力，車載解決方案部門也預估會減少營業虧損。