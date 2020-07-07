日本九州豪雨成災，在 7 日目前已知有 52 人死亡，當局也向上百萬人下達了避難指示。災情也造成當地多家汽車、化學、輪胎、啤酒等工廠被迫停工。

據《日本放送協會》(NHK) 週二 (7 日) 報導，由於這次的致災性豪雨，豐田汽車九州工廠決定，位在福岡縣宮若市的汽車工廠，還有在同縣內生產引擎及零件的另外 2 座工廠，在 7 日的白天時間停止生產；夜間時段的生產則將視天候而定。

另外在鄰近日本九州，馬自達 (7261-JP) 位於日本本州廣島縣的總公司工廠，還有山口縣防府市的工廠，也決定在 7 日中午前停止生產。有關同日下午時間的生產，也將視天候狀況決定。

受到大雨影響，福岡縣內的許多工廠，皆因停電及淹水災情，廣泛出現停工情形。

日本九州豪雨造成多處工廠停工 當局向上百萬人下達避難指示 (圖片：AFP)

三井化學 (4183-JP) 位在福岡縣大牟田市的工廠，就因鄰近的變電所淹水引發附近停電，該工廠從 6 日傍晚就停止運作。而工廠本身在截至目前，則是尚未出現淹水災情。

三井金屬礦業位在福岡縣大牟田市的子公司工廠，則是因為部分範圍浸水，造成部分業務停止。該公司表示無人受傷，現在也正在確認損害狀況。

日本電化 (Denka)(4061-JP) 位在福岡縣大牟田市，生產車用電子零件等產品的工廠，也由於部分範圍浸水，從 6 日下午就暫時停工。該公司表示會待天氣回穩之後，進行設備等的檢查。

普利司通 (5108-JP) 座落在福岡縣久留米市、福岡縣朝倉市、佐賀縣鳥栖市的三座汽車輪胎工廠，則是為了員工們的安全，於 6 日下午到 7 日上午的時間暫時停止運作。

麒麟啤酒 (2503-JP) 同樣為了員工安全，座落在福岡縣朝倉市的啤酒工廠，也從 6 日晚間開始停止運作。

各家企業也都表示，將視降雨情形來決定何時重啟生產。

另根據《日本經濟新聞》在日本時間週二 (7 日) 下午 1 點 10 分的報導，這次日本九州豪雨已造成 52 人死亡，12 人下落不明。

還有根據日本總務省消防廳說法，在日本時間 7 日上午 7 點時，熊本縣、宮崎縣共計有約 4 千戶處於孤立狀態；同日上午 5 點時，當局也向九州為主的 7 個縣，共計約 63 萬戶、近 140 萬人下達了避難指示。

福岡縣大牟田市於 7 日清晨前，在 24 小時內降下逾 440 毫米雨量，更新觀測史上最高紀錄。