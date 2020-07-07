著名經濟學家：V型復甦期待將破滅 美股可能暴跌30-40%

華爾街著名經濟學家、金融分析師 Gary Shilling 週一 (6 日) 表示，當前美股很像 1929 年的反彈，接下可能會出現與 1930 年代大蕭條時期類似的暴跌。

Shilling 表示，當投資人了解到，經濟由新冠肺炎疫情衰退後的恢復，可能需要比預期更長的時間，股市將會重跌，這代表明年可能會下跌 30%-40%，「這可能還是樂觀的」。

(圖表取自 Zero Hedge)

今年 2-3 月，由於新冠肺炎蔓延遍及全美，並迫使企業關閉並大量裁員，標普 500 指數在這段期間重挫。但自 3 月低點之後，投資人對經濟逐步開放的樂觀情緒，以及決策者向金融體系注入數兆美元的經濟刺激計畫，幫助指數反彈超過 40%。

不過 Shilling 指出，由於疫情反覆，經濟並未快速復甦。他認為，這就很像 1930 年代，當時人們最終意識到，衰退的深度與破壞仍需要更長的時間才能恢復。

Shilling 表示，早期的數據似乎支持 V 型復甦，但隨著新增病例快速增加，一些投資者開始抱持謹慎態度，並使投資人手上現金儲備處於創紀錄的高點。

他警告，當前標普的走勢，很像 1929 年的反彈，人們堅信新冠病毒將得到控制，大規模的貨幣和財政刺激，則會振興經濟。但實際上，疫情將迫使消費者在未來幾年間，都謹慎支出。

Shilling 指出，這讓股市面臨下行壓力，並有利於公債。他說，他已經倡導持有債券達 39 年之久，而以今年的表現來看，債券市場實際上從第一個交易日就開始反彈。

在 2008 年之前，Shilling 曾宣稱住房市場已經破產，並警告房地產的崩潰將拖累整體經濟，成功預測了之後的發展。他還預測債券市場在 1981 年才開始反彈，此後一直讚揚此類資產的穩定性。