看好美股？大、小型股怎麼選

美國股市距離完全收復失地僅差 270 點（7.98%，標普 500 指數，截至 2020/7/2），好不容易等到二次疫情擔憂升起引起股市拉回，這時候進場應該要選擇美國大型股還是小型股基金投資比較好呢？

1. 內需改善，美國小型企業逐漸恢復營業

美國股市與內需狀況高度相關，當國內消費狀況由底部轉佳時，美股通常都能締造亮眼表現。雖然市場仍有雜音擔心疫情將阻礙美國經濟重返軌道，但是許多資料都顯示美國消費者在 5 月的這段期間，重新恢復消費。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/07/03。指數採標普 500 和羅素 2000 總報酬指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

而不論就衡量消費者信心度（下表紅線）或是衡量美國超過 9 千家零售銷售店家營運狀況（下表藍線）來看，指標皆在五月底左右紛紛落底反彈。此外，提供超過十萬小型公司和臨時雇員安排工作時間的線上公司 Homebase 公布的小型企業開業和臨時雇員工作小時數指數，也在 4/12 達到低點。都說明美國國內消費狀況最差的時刻可能已經過去，零售銷售數據有望從谷底回升。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/07/01。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 小型股將打敗大型股？

美國大、小型股各有領跑的期間，雖然難以總結什麼時候大小型股會輪動，但不難從下圖得出兩項觀察。第一，美國大型股票具有值得長期投資的特性，因為美國大型公司具有強勁的體質，可以達長期成長的目標。第二，在股市有明顯拉回後，小型股表現通常會領先大型股一段時間。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/06/30。指數採標普 500 和羅素 2000 總報酬指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 小型股在反彈期表現強

除了內需出現反彈現象，在美國聯準會無限量化寬鬆政策和政府可能啟動更多刺激方案的支持下，美國股市易漲難跌。而觀察過去（1988 – 2020 年）大跌過後，美國大小型股都表現相當不錯，以大型股來看六個月平均反彈 15.2%，一年則有將近 32.7%。小型股的反彈幅度更是遠超過大型股的表現，不論是在六個月（26.2%）或一年（41.2%）表現更亮眼。

資料來源：台灣央行，「鉅亨買基金」整理，資料截至 1998/1/29 - 2020/06/30。指數採標普 500 和羅素 2000 總報酬指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

看好美股長線：選大型股，更積極者加碼小型股

在低利率與政策相挺下，美國股市後勢仍相當有機會。對於大部分的投資人來說美國股市是一定需要持有的重要核心部位，而美國大型股是相當適合長期投資的標的。然而對於更積極的投資人來說，添加美國小型股可望參與到更多跌深反彈波，建議對於小型股有興趣的投資人，可以利用衛星部位部份的資金轉向投資美國小型股。

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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