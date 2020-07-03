美單日確診再破5萬！川普讚美國經濟復甦 拜登懟慶祝太早

週四 (2 日) 美國非農就業報告傳佳績，美國總統川普讚揚美國經濟正在復甦，但美國單日新增確診再度破 5 萬例，創疫情爆發以來新高，對此，美國前副總統、民主黨參選人的拜登抨擊，川普過早慶祝且無視更加黯淡的現實。

美國國家經濟研究局 (NBER) 的經濟週期測定委員會 6 月 8 日釋出一份關鍵報告，美國今年 2 月步入經濟衰退，自 2009 年 6 月以來最長經濟擴張週期已結束，週四川普表示，美國經濟正在復甦中。

美國勞工部週四 (2 日) 公布最新就業數據，6 月非農就業人數新增 480 萬人，失業率則下滑至 11%，雙雙優於市場預期。

川普週四對此表示，今天數據證明，我們的經濟正在快速復甦。這些都是歷史性的數字。

川普表示，預計未來幾個月將看到良好就業數據，11 月總統大選前幾天發布的第三季美國 GDP 也將很強勁。

對手拜登隨後抨擊，這沒有什麼值得慶祝，美國仍減少 1500 萬個工作崗位，新冠疫情正在惡化，而不是變得更好。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1076 萬例，死亡數突破 51.7 萬例，美國迄今累計確診數超過 270 萬，死亡人數至少 12.8 萬，

佛州週三通報的染疫和住院數躍至歷史新高，目前全美 19 個州已暫停或取消重啟經濟計畫，這些影響預計將反映在未來的就業報告數據中。