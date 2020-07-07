獲政府16億美元補助 Novavax股價自今年已大漲1800%

Novavax (NVAX-US) 於週二 (7 日) 宣布，將從美國政府獲得 16 億美元的補助資金，用於 Novavax 旗下候選疫苗的後期人體試驗、以及疫苗的大規模生產。Novavax 表示，該資金將有望為公司創造可觀的營收。

於台北時間週二 (7 日) 晚上 10 時許，Novavax 股價上漲 23.99%，報每股 98.50 美元。

Novavax 股價日 k 線圖

由於 Novavax 加入開發新冠病毒 (COVID-19) 疫苗的競爭，促使該公司股價自今年以來，已大幅攀漲了 1800%。

根據最新公佈的財報，Novavax 於 2020 財年 Q1 營收下滑 15% 至 340 萬美元，稅後淨損報 2590 萬美元，較去年同期改善 40%。

美國政府於 5 月份啟動了一項名為｢神速行動」(Operation Warp Speed) 的計畫，由政府和私營藥廠合作一起致力研發新冠病毒疫苗，並針對疫苗開發商提供早期試驗的資金。

除了 Novavax 以外，其他獲得｢神速行動」計畫資金的疫苗開發商包括嬌生 (JNJ-US)、默克藥廠 (MRK-US)、輝瑞 (PFE-US) 及 Moderna (MRNA-US) 等。

嬌生於 3 月份獲得了 4.56 億美元，Moderna 則於 4 月份獲得了 4.86 億美元。此外，美國政府亦提供生物製藥公司 Emergent BioSolutions 6.28 億美元資金，用於擴充國內新冠疫苗及藥物生產的產能。

Novavax 於 5 月底時展開第一階段臨床測試，並獲得了由挪威非營利機構流行病預防創新聯盟 (CEPI) 所贊助的 3.88 億美元。

Novavax 計畫利用本次獲得的 16 億美元補助資金，進行第三階段人體臨床試驗，實驗對象將涵蓋 3 萬人。此外，Novavax 的 CEO Stanley Erck 表示，預計生產 1 億劑的新冠疫苗，並於今年 Q4 至明年年初開始交貨。