6月非農就業報告真那麼棒？5位專家從中一窺經濟復甦堂奧

雖然新冠肺炎疫情在美國復燃，但因 6 月非農就業報告強勁，美股仍應聲上漲，以下 5 位專家解析這份就業報告透露出的復甦之路：

美國白宮經濟顧問委員會前主席 Austan GOOLSBEE 從 6 月非農就業報告看到國會的僵局。

「通常在總統大選前幾個月，兩黨都會試著秀票，他們會說『我們贊成這個，但另一黨的傢伙反對。』他們不必真的達成妥協，因此《CARES 法案》的理念是，不必決定誰該獲得救濟和紓困金，大家都能拿錢...... 但現在已經到了必須做決定的時候：這些錢會流向人民嗎？這些會流向小企業嗎？這些錢該給大企業嗎？為了要獲得強大數字，我想這會更難做出折衷決定，因為一定會有人說『如果經濟將會變強勁，那我們就先別做什麼，等幾個月看看吧。』所以我認為經濟復甦有可能減速。」

貝萊德全球分配投資團隊主題策略主管 Kate Moore 認為，企業將必須適應新常態。

「市場正在對 V 型復甦進行更多定價。以獲利來說，這當然是 V 型複甦的定價。市場普遍預期， 2021 年 S&P 500 獲利約莫 163 美元，我們目前本益比在 19 倍，所以我認為，分析師和投資界目前需要在企業第二季財報中確認這些企業修正了業務模組，考慮的是現行的疫情，而非疫情過後的世界。」

財政部前經濟政策次長 Nada Eissa 看到就業市場復甦上的不平衡。

「不是這些數字沒意義，而是我認為我們沒考慮到病毒再起的事實，疫情重燃有 2 大元素，一個是官員沒有落實行動，他們在重新開放的時候只顧著開放，卻沒有遵照指導方針，現在變成得撤回重啟計畫。但我們也有看到，有些地方真的努力做到這些要求了，例如紐約市餐館準備開放營業了，但現在也要停擺。所以展望未來，我不知道我們能否看到同類型的就業成長或者持續的就業成長，我想復甦的過程將會非常不平衡。」

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 則深究這些數據。

「如果你看薪資數據，顯然會有很大的上升驚喜。以失業率下降程度來說，家庭調查更令人驚喜，尤其如果再經過分類錯誤的調整。因為勞工部聲明稿指出，失業率經過分類錯誤的調整後，自 16.4% 下降至 12.1%，也就是實際失業率下降了 4 個百分點，這是非常大的增長。近幾週失業救濟金請領人數已經下降，這確實值得一提，因為這個長期建立的觀測指標，具有管理的高品質，且該數據確實能告訴你至少有關裁員方面的訊息。但請領失業救濟人數沒有透露的是，重新獲聘的人數，這是要從每月失業和薪資報告中真的要獲取的東西。」

Rosenberg Research 的創始人 David Rosenberg 表示，就業市場還有一段路要走。

「對我來說還不清楚，即使這份非農就業數據似乎給人一種 V 型復甦的感覺，但我們得記著，我們要走出來的這個洞穴非常深邃。我的意思是，就業的復甦確實快到超越所有人的預期，但我們也必須認知到這點，即經濟是提早重新開放的，所以看到就業機會創造出來也是有道理的。但這個洞穴太深邃，迄今 2 個月內 2200 萬人就失去工作，再加上所有已經發生的重啟行動，以及開始運作的所有刺激措施，我們也僅收回了 1/3 流失的就業罷了。」