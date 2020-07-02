超過七成消費者認為房地合一稅有效抑止短期炒作

自 2003 年 SARS 後、台灣的房價開始呈現報復性的多頭走勢；雖然 2008 年遭遇全球性的金融海嘯影響，但各國施行貨幣寬鬆政策、國內則因遺贈稅調降至 10%，資金氾濫再加上低利率發酵，市場熱錢湧入房地產市場，使房價再度飆漲。一直到 2015 年房地合一稅三讀通過後，這波長達 10 多年的房市大多頭才正式宣告終止。

近期房地合一稅及囤房稅再度引發討論，業者、學者、政府多方意見交戰，但回歸民眾需求，房價資訊透明、價格合乎需求方才是民眾心之所念的居住正義。



房地合一稅從 2016 年實施至今，已經走過近 4 個年頭，永慶房產集團在 2020 年 Q3 房產趨勢調查中，針對消費者對於房地合一稅的看法進行調查，其中 71% 的消費者認為房地合一稅能夠有效抑制房市短期投資炒作，並健全房市，顯示多數的消費者也認同房地合一稅的理念及成效。

房地合一稅的立稅精神是一種利得稅，根據售屋後的實際獲利課稅，同時依據持有房地產的時間劃分課稅的稅率，持有的時間愈短，稅率就愈高，最高可課徵所得 45%，藉此壓縮短進短出的投機客操作房價的空間，使房地產不再淪為投機客炒作的標的，最終讓房價回歸供需基本面。

另依據內政部統計的住宅價格指數來看，近年來房價雖呈現緩漲的趨勢，但相較實施前的房價走勢已經溫和許多，再度證明房地合一稅對於抑制房價飆漲有相當大的效果。

永慶房產集團另調查屋主預計持有房產的年限，其中 77% 的屋主預計持有房產 6 年以上，而持有房產 6 年正是房地合一稅制中自用住宅的優惠門檻，具有 400 萬免稅額及超過部分 10% 的優惠稅率，顯示將近八成的民眾都不會受到房地合一稅短期交易高稅率的影響。另一方面，僅有 6% 的屋主預計持有房產 2 年以下，代表現今的房市中，短期炒作的投機客已經大幅減少，主要以自住及長期置產需求為大宗。

綜上所述，房地合一稅有助於抑制房市短期投資炒作，且不會提升一般自住置產民眾的稅負，同時更是維持房價平穩的定海神針。尤其在近期各國實施貨幣寬鬆政策，低利率時代來臨，資金氾濫的情況下，更要避免過多的熱錢湧入房市，導致房價飆漲。因此，維持現有的房地合一稅制度，應是促進房市健康發展的上上策。

淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰也直言，房地合一稅制上路以來，最顯著的功能便是「抑制短期持有炒房」與「減少投機資金進入房市」2 點，觀察 2015 年以來每年房市交易量逐年緩步復甦，房價也沒有大漲大跌的狀況發生，目前房市表現可說是健康穩健的發展，實是台灣之福。