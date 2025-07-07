〈房產〉北市房市6月交易量年減22% 公寓成交價格跌回去年初

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-07 10:56

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台北市地政局公布 6 月建物買賣移轉棟數資料，全市交易 2037 棟，較去年同期衰退 22.2%，其中跌最深的是中正、松山、大同，跌幅分別為 42.7%、39.4%、39.1%，而信義、大安、中山等蛋黃區也都有三成以上的量縮，只有內湖少兩件，勉強維持平盤。

北市房市6月交易量年減22% 公寓成交價格跌回去年初。(鉅亨網記者張欽發攝)

進一步總結上半年房市表現，北市交易量年減 24%，而與 5 月相比，交易棟數卻出現 17.6% 的反彈，尤其南港、大同兩東、西區門戶計畫的大量推案區更出現七成以上的成長，只有松山、信義、北投三區不見起色，呈現負成長，從上半年、年增到月增的三個時間段來比較，整體有降幅縮減。

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台北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長蘇金城分析，房市長線修正，但短線是否持穩、向上，或是維持長 U 型底部盤整，仍待觀察。但央行第七波選擇性信用管制持續發威，而且不動產集中度具體量化改善方案還要滾動式執行到年底，若信用資源的大餅仍導向交屋潮的貸款需求，則房貸申貸的困難難解，交易量恐怕深陷窒息量。

另外從價格指數來看，全市住宅價格的最新綜合指數為 128.39、月減 1.5%，回跌到去年 8 月的水準，如果細部分解到各產品，則產品占比最高的公寓類跌勢最大，跟去年 8 月相比，跌幅為 4.8%，價格更已回落到去年 1 月。

蘇金城表示，從房價趨勢來看，北市住宅價格的歷史高點落在今年 2 月。公寓、小宅最早投降，在去年 9 月起跌，大樓則要到 12 月才跟進，可見第七波信用管制已經應證「量先價行」的趨勢，把過去一年硬撐、虛漲的漲價逐步吐回，也基本上回應央行對於房市過熱、價格回跌、漲價的預期心理消失的三個管制目標。

蘇金城分析，老公寓產品跌勢最重並不意外，因為這類產品多數屋齡已超過 40 年，不但房貸年限短、總價高、月付金壓力大，加上三房格局不符合現代首購族偏好，吸引力大不如前。原本部分地區有重建預期，但近來缺工缺料、推案速度趨緩，讓重建題材失色，公寓價格自然承壓，成為本波修正的領跌者。