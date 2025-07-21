〈房產〉信義房價指數：5大都會區Q2價格修正 整體房價跌回一年前
鉅亨網記者張欽發 台北
信義房屋 (9940-TW) 發布，2025 年第二季信義房價指數季指數六都 + 新竹部分，除台北及台南出現反彈走勢外，其餘各都房價指數季變動均出現下滑走勢，其中新竹、台中及高雄均出現連二季下行格局，新北及桃園均自第一季的歷史高點反轉下修，整體房價與去年同期相當，顯示房價已經脫離連續創高走勢，開始進入盤整期。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在不僅房貸取得難度增加，央行出手後市場對於房市看漲氛圍也退散，市場參與者少且心態又保守狀態下，房價自然容易高處不勝寒，尤其一手市場量縮、建物買賣移轉棟數也開始年減，觀察房價指數也從漲不動進入到鬆動盤整。
信義房價指數 2025 年第二季房價指數皆未再創新高，六都 + 新竹中以新北市季減 5.3% 減幅最大，不過主要新北市上一季的房價指數仍創下新高，此次走勢已經與其餘都會區相同，桃園市第二季房價指數 188.7，季減 2.59%，新竹地區則是 241.05，季減 3%，台中市指數 192.23，季減 1.63%，台南市則是年增 3.1% 與季增 2.27%，不過房價仍未創下新高，處於盤整區間內，高雄房價指數 174.65，季減 1.54%。
統計顯示，全台七大都會區有 3 個都會區房價指數季減且年減，整體房價表現因為資金面受控加上民眾對房價預期保守中性，房市進入盤整態勢明顯。
曾敬德指出，經濟研究機構對於下半年景氣看法保守，銀行的資金面仍偏緊縮，但台幣維持強勢對於房市偏向正面，即使是進入盤整期，房價修正速度可能還是偏向和緩，短期漲多的地方可能壓力會較大，不過還是要看業主端是否有資金壓力。
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