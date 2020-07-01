鮑爾、梅努欽對美經濟復甦速度不同調

聯準會 (Fed) 主席鮑爾和美國財政部長梅努欽週二出席眾議院委員會聽證會，兩人對經濟復甦速度出現不同論調，但承諾提供額外紓困措施，嚴防持久的經濟損害。

鮑爾重申，儘管經濟活動的反彈是令人樂見，但也帶來新的挑戰，尤其是控制疫情的必要性。鮑爾預測，除非美國人重新舒適地群聚起來，否則完全恢復經濟是不可能的。

梅努欽卻樂觀表示，美國 5 月新增 250 萬個就業崗位後，預期經濟將在下半年顯著改善，由於政府與國會合作，使美國處於復甦的有利位置 。

梅努欽對美經濟復甦抱持樂觀。(圖片：AFP)

6700 億美元的薪資保護計劃 (PPP) 即將在週三到期，每週額外 600 美元的失業救濟金將於 7 月底到期，美國國會一直在考慮如何制定新的紓困計畫，以解決疫情導致的高失業率和企業倒閉問題。

鮑爾警告，失業救濟金到期後，若無需其他任何形式的替代，則經濟可能陷入裁員和倒閉的循環。

鮑爾贊成推出新一輪刺激措施，他表示：「未來復甦之路還將取決於各級政府採取的政策行動，以在需要時提供救濟和支持經濟復甦。」

鮑爾贊成新一輪刺激措施。(圖片：AFP)

梅努欽亦承認，某些行業可能需要進一步的協助，酒店業、旅遊業和娛樂業。新一輪刺激方案將為特別嚴重的小企業提供額外的救濟。

鮑爾和梅努欽表示，Fed 緊急貸款計畫對負債過多或營收過少的企業 (包括酒店和其他商業房地產企業) 的幫助是有限的，債務並不能解決所有問題。

梅努欽稱，與 PPP 有關，他已經與參議院小型企業委員會進行了討論，期待與眾議院和參議院合作，以便在 7 月底之前通過刺激法案。