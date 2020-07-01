美國正式宣布：華為、中興通訊列為國家安全威脅

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 週二 (30 日) 正式指定中國華為、中興通訊對美國國家安全構成威脅，禁止美企動用 83 億美元的政府資金向華為、中興通訊採購。

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 週二發表聲明，FCC 的公共安全和國土安全局確認了 FCC 對華為和中興的初步認定，禁止使用通用服務基金購買、獲取、維護、改善、修正或以其他方式支援華為或中興生產或提供的任何設備或服務。

FCC 主席派伊 (Ajit Pai) 於週二的最新聲明中表示，網路安全就是國家安全，今日行動將有助於保護我們的網路免受來自華為和中興設備的新威脅，我們決不能忽視已經存在的不值得信賴的設備。

FCC 去年底以 5 比 0 投票通過，將中國的華為與中興列為國家安全威脅，要求美國郊區電訊營運商於今年移除現有的華為和中興通訊網路設備。

派伊 (Ajit Pai) 稱，去年我要求 FCC 找出網路中不值得信任的設備，透過建立一個更換計畫來解決這個問題，並為此提供資金，但我們還有很多工作要做。

派伊稱，該計畫應該認真考慮利用無線存取網路 (Open RAN) 技術，該技術將使用標準化的硬體和交互操作介面，使網路能夠整合來自多個供應商的設備，以提升美國在技術上的領導地位、加強競爭，減少對海外供應商的依賴，同時還能降低替換成本。

FCC 專員史塔克斯 (Geoffrey Starks) 週二表示，不可信賴的設備在美國網路中依然存在，美國國會必須為更換設備進行撥款。

近期 FCC 對中國企業採取越來越強硬的路線。FCC 4 月表示，可能會結束中國電信美洲公司、中國聯通美洲公司、太平洋網絡有限公司以及其全資子公司「信通電話」（ComNet）在美營運。

截稿前，華為和中興通訊沒有立即回應評論請求。