歷史為鑑！黃金將上看4000美元

新冠肺炎持續引發全球經濟不確定性，週二 (30 日) 黃金期貨收盤價自 2011 年來首次漲破每盎司 1800 美元關卡，但這波漲幅可能是小菜一碟，華爾街以歷史分析預測，黃金未來 3 年有望站上每盎司 4000 美元。

Global Investors 首席投資長 Frank Holmes 週二 (30 日) 表示，如果歷史是個可靠的指導，黃金可能會走向每盎司 4000 美元。

Frank Holmes 分析，黃金價格在歷史上與聯準會資產負債表成長呈現正相關，截至 6 月 24 日，Fed 資產負債表規模已達 7.13 兆美元，考慮到歷史趨勢，這對黃金極為有利。

2008 年金融海嘯發生後，美國聯準會總共實施三輪的量化寬鬆，而黃金價格從 2009 年開始的 3 年中，自每盎司 750 美元至 800 美元攀升至每盎司 1900 美元。

現在新冠疫情影響下全球進行大封鎖，Fed 和美國政府正採取前所未有的行動，推出貨幣與財政刺激措施，這遠超出 08 年的量化寬鬆 (QE) 計劃，現在 Fed 還購買了公司債 ETF 和個別公司債。

Frank Holmes 認為，若歷史重演，如果 Fed 擴表程度相同，週期完全相同，那麼這將預告，黃金價格將飆至每盎司 4000 美元。

Frank Holmes 分析，前 Fed 主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 離開時，Fed 資產負債表約為美國 GDP 的 6%。如今，這一比例已升至 33%。

此外，Frank Holmes 同意華爾街資深預言家彼得希夫 (Peter Schiff) 的論點，目前美元處於危機的邊緣，預測美元崩潰同時將看到黃金走勢的負相關，黃金有望漲至 4,000 美元。

Frank Holmes 表示：「我認為，Fed 將會緩慢且不願升息，而 CPI (消費者物價指數) 會走高，會有越來越多的政府債券實際報酬率為負，這在黃金市場上，壞消息最終會變成好消息，因為政府將繼續印鈔… 黃金將成為最搶手的硬資產。」