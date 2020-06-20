鮑爾警告：經濟復甦道路充滿挑戰 不確定性越來越大 

週五 (19 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾警告，經濟復甦的未來道路可能充滿挑戰，重申其近期對經濟的謹慎立場。

鮑爾週五於俄亥俄州發表演說時表示：「我們會回到過去，這需要花上一些時間和努力，未來的道路可能充滿挑戰，疫情造成了生命財產損失，不確定性越來越大。」

鮑爾認為，新冠疫情帶來的經濟衝擊暴露了一系列令人不安的不平等現象，而許多問題是長期存在的。

其他 Fed 官員也呼應鮑爾的說法，美國明尼蘇達 Fed 分行總裁凱希卡里 (Neel Kashkari) 表示，經濟復甦將比他幾個月前預期還要花更長的時間。

凱希卡里稱，基本假設是，我們可能會在今年秋天看到第二波疫情，若疫情再掀波瀾，預計失業率將再次攀升。

波士頓 Fed 分行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 週五預測，美失業率到 2020 年底可能達兩位數，反對過快重啟經濟，持續的疫情可能阻止美國經濟反彈，並呼籲可能需要更多的財政和貨幣援助。

美國聯準會 (Fed) 副主席誇爾斯 (Randal Quarles) 表示：「我們不知道重新開放的速度、不知道消費者的行為，也不知道新一輪遏制措施的前景，經濟前景的不確定性可能是前所未有的。」

鑑於存在嚴重風險，Fed 年度壓力測試將包括三種敏感性分析方案，比較整個銀行體系在面臨未來 V 型、U 型和 W 型反彈的可能表現，該結果將於下週發布。