後疫情時代 投資基金有存無患

新冠疫情危機尚未完全解除，美中又掀起另一波政治與經濟角力，明明全球市場利空不斷，但全球股市卻在劇烈波動下緩步反攻，美股三大指數有機會收復今年以來失土。面對如此矛盾衝突又詭譎多變的投資環境，投資人該如何因應？

選股難度增加，時機難以掌握

富蘭克林指出，統計 1970 年全球股市熊市底部後反彈走勢，這一波反彈速度遠快於以往，但震盪幅度也隨之提高，倘若無第二波疫情爆發，風險性資產可望呈現震盪走揚格局。但短期內，市場仍將面對疫苗開發進度、美中政治角力、美國總統大選與實質信心恢復等不確定性因素挑戰。

此外，統計 S&P500 指數年度上漲及下跌成分股數比較，不難發現選股難度日益增高，加上市場單日波動加劇，進出場時機也變得更加難以掌握。

基金投資，單「存」一點比較好

面對多空難測的投資環境，與其大膽賭時機，不如安心存基金！富蘭克林根據 2020 年國民理財大調查中的投資人痛點，推出了「存基金」這個看似普通實則直指問題核心的解決方案，富蘭克林「存基金」結合了國民理財機器人、定期定額與專業理財顧問的優勢，從搭配投資組合到資產再平衡，乃至於有紀律的長期投資，完全 e 指搞定。無須賭時機，也有機會創造投資好成績。

沒人敢打包票疫情會不會再次爆發，也沒人知道明天股市是漲是跌，唯一能確定的是市場長期趨勢向上！只要秉持「整組買、持續買、不亂賣」的存基金九字箴言，就有機會透過時間提高投資勝率與報酬率，堪稱最人性化的投資工具。目前系統已於 7 月 1 日正式上線、開放下單，想要透過存基金累積第一桶金的國民千萬別錯過囉！瞭解詳情：https://lihi1.com/JbSAe