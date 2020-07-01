熱錢支撐股市收紅 台股基金靠兩大利多加持單月大漲7%

為保住經濟動能不墜，全球央行財政、貨幣政策雙管齊下救市，挹注資本市場利多動能，根據統計，6 月境外基金績效表現平均漲幅 1.13%，其中股票基金平均漲幅 1.56%、債券基金則微幅走跌 0.01%；進一步觀察各股市基金績效，台股基金在疫情和緩、熱錢回補加持下，單月上漲 7%。

新冠肺炎疫情恐陷入二度爆發危機，為孱弱的經濟動能再添危機，但在美國聯準會維持低利率、政府加碼基礎建設，歐元區大砸 7500 億歐元拚復甦，積極抵禦疫情不確定性，也讓全球股市 6 月普遍收紅。

觀察股票基金表現，包括台股基金、大中華基金表現相對亮眼，其中大中華基金在疫情趨緩、官方政策作多拉抬夏，激勵相關股票基金單月大漲 8% 居冠，台股基金則受惠於疫情穩定、科技產業表現穩定，吸引外資持續回補台股，進一步推升基金單月上漲 7%。

另外，亞洲 (不含日本) 的股票型基金，則受惠於強勁內需與成長動能，伴隨經濟活動恢復、政策支撐及美元回落之下表現相對優異，單月漲幅 5.82%；另外，亞洲中小型股票型基金本月上漲 5.09%。

至於美國中小型股票基金則受美國確診數飆升拖累，經濟活動解封延後，導致基金績效單月下跌 2.58%，在股票型基金中表現敬陪末座。

富蘭克林證券投顧指出，近期全球新冠肺炎疫情再度擴散，讓景氣前景蒙上陰影，國際貨幣基金組織再度調降全球經濟展望，但考量各國面臨經濟重新開放的政治壓力，預估疫情導致政府再度大範圍封鎖經濟的可能性不高，但可能會加強社交距離或放緩重啟經濟步調，而民眾可能因為擔憂疫情而降低外出的意願，進而影響復甦動能。

富蘭克林證券投顧認為，經濟重啟後的復甦是個動態且不斷演變的過程，加上國際地緣政治緊張情勢加劇，將成為市場獲利了結的藉口，但因聯準會在內等各國央行延續低利寬鬆政策，市場資金依舊充沛，有助收斂下檔風險，建議空手者可先留意季線或年線支撐，現階段投資須靠攏「趨勢題材、債信品質佳、具備政策支持」。