亞洲新創生態崛起 東京、首爾首度入列全球排名

一項新創報告指出，在研發力道驅動之下，東京和首爾正從新創生態體系中嶄露頭角，加入以中國為首的亞洲新創生態領域，展開一場資金和人力方面的爭奪戰。

美國政策諮詢公司 Startup Genome 週四 (25 日) 發布最新全球新創生態系統報告，報告中首度列入到東京和首爾，兩者今年排名分別為全球 15 和 20 名，Genome 解釋，本年度排名見證了許多研發強國的崛起，東京和首爾便是很好的例子，它們在很大程度上藉著研究和專利方面的能力而成長。

(圖：Startup Genome)

該項報告主要依據資金、工程人才、專利生產等指標進行衡量，決定對新創企業來說最有吸引力的城市。報告中指出，今年全球排名前 40 的城市中，有 39% 位於亞洲，較去年的 20% 有所成長，亞洲地區的新創生態正快速發展。

Genome 指出，首爾在高教人口和公共資金的支持下，生技新創的數量已呈現迅速成長，目前首爾共擁有 10 隻獨角獸。

不過，北京在亞洲地區依舊獨佔鰲頭，僅次於美國矽谷、紐約和英國倫敦，排名全球第四，中國上海則排名第八，深圳和杭州則首度進入名單，分別排名 22 名和 28 名。

儘管近年來，亞洲仍由中國掌握主導力量，隨著其他國家城市不斷湧現創業樞紐，地區資本和人才競爭將進一步加劇。

在新冠肺炎疫情擾亂下，Genome 認為各國政府對於新創公司的保護措施稍嫌不足，因政府的支持措施通常強調具有收入、獲利能力和具備抵押品的企業，新創公司很容易被排除在外。