地方政府批准！華為將投入12億美元於英國建立研發中心

儘管英國內部對中國企業的資安擔憂未解，華為最新的研發中心仍在今 (25) 日獲得英國地方政府許可，華為預計將投入 10 億英鎊 (約 12 億美元) 於第一階段建設計劃。

根據外媒報導，南劍橋郡區議會週四 (25 日) 以 9 票同意 1 票反對，批准華為研發中心的第一階段建設計畫，華為預計將投入 10 億英鎊，落成後將成為華為海外光電業務總部。

新研發中心位於劍橋附近的 Sawston，根據華為聲明，該中心將集中生產光纖通訊系統中的光學元件，預計能為當地帶來 400 個工作崗位。華為自 2017 年啟動該項目，並在 2018 年於倫敦劍橋附近收購 500 英畝的開發土地。

最新進展勢必引發部分美國官員及英國議員不滿，自從美國宣佈對華為實施進一步制裁後，英國官員正在對華為參與 5G 網路建設的影響進行評估，預計未來幾週內做出最終決定。

華為副總裁張國威表示，新中心開發的技術不同於美國禁令所限制的目標，同時強調那些稱計畫目的在於左右英國政策和公共輿論的說法「完全錯誤」，並稱此項建設為履行對英國投資新技術的承諾。

張國威稱道，他無法在英國政府的 5G 審查結束前發表任何評論，但最新研究中心代表了該公司對英國的重大投資。

「對於綜合創新園區來說這是絕佳位置，我們希望能夠透過和研究機構、大學和當地產業緊密合作，為整體產業提高光纖通訊技術，同時盡最大努力來支持英國更廣泛的工業策略，最終，希望能夠幫助鞏固英國在光電領域的領先地位，向全球推廣英國技術。」他表示。