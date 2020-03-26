科技部年度十大科技新創 8家結合AI與生醫

科技部今 (26) 日公布 2020 年 TTA 台灣最酷科技新創，科技部長陳良基表示，因近期肺炎疫情，也讓全球開始重視科技防疫，除了應用大數據外，未來像是「零接觸」的新科技商機也浮現，而觀察今年受推薦的 521 家廠商中，有高達 4 成以上與醫療有關，最終 10 家獲選廠商，也有 8 家跟 AI、生醫有關。

陳良基表示，科技部第 3 年舉辦科技新創票選，將著重尋找具技術開發技術、國際發展及改變未來產業，台灣擁有很好的醫療基礎，孕育不少醫療科技新創，像聿信醫療可藉由偵測肺的聲音監控肺部異常狀態，提升早期徵狀診斷率、減少醫療不必要的接觸，目前已與亞東醫院合作。

科技部指出，今年入圍新創中 AI 技術高達 50%，包含雲守護安控透過影像辨識骨骼的姿勢與資料對比，可精準偵測及預防老人跌倒；「愛因斯坦人工智慧」以 30 秒快檢技術，測出腦出血部位，另外還包含亞大基因科技、光禾感知科技、洞見未來科技。

生醫團隊比例也高達 3 成，科技部表示，除聿信醫療外，豐康微流體晶片、昱星生物科技也分別針對急性腎損傷、細胞藥物反應進行研究，入選台灣 10 家最酷科技新創。

科技部近年設立 TTA 台灣科技新創基地，建立整合平台，協助新創在 AI、軟體及半導體等應用發展，今年也攜手微軟新創加速器、中華電信 5G 加速器、資誠創業成長加速器、高通台灣創新競賽 (QITC)、時代基金會 Garage+、數位時代等 20 家台灣新創生態圈夥伴，從 2620 家科技新創中推薦 521 家團隊參與選拔，最終選出台灣科技新創十酷。