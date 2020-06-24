外資砸百億元大買蘋概雙王 調節富邦VIX逾15萬張

台股今 (24) 日在連假前站穩 11600 點大關，小漲 48.31 點或 0.42%，收在 11660.67 點，周線連兩紅，三大法人中外資買超最積極，今日砸逾百億元買超蘋概雙王台積電、鴻海，並連兩日調節富邦 VIX，合計賣超張數破 15 萬張。

三大法人中今日僅投信賣超，外資買超 95.8 億元，投信賣超 4.15 億元，自營商買超 0.97 億元；期貨方面，外資加碼多單 529 口，多單未平倉口數回升至 33634 口。

觀察外資動向，買超對象集中在電金族群，再大買鴻海、台積電，分別達 3.17 萬、2.39 萬張，買超金額破百億元，買超元大金、兆豐金、富邦金、國泰金也有 2000 張以上，不過，外資仍買進反向 ETF 元大台灣 50 反 1，維持避險。

外資也持續調節富邦 VIX，連兩日賣逾 15 萬張，並賣超面板雙虎群創、友達，張數逾 4000 張，其餘個股如福懋、京城銀、中鼎、欣興以及聯電，也入列賣超前 10 名，張數達 5000 張。

投信則明顯與外資對作，買超前四名依序為福懋、京城銀、中鼎、欣興，買超張數皆逾 4000 張，四檔也全數入列外資賣超前十名中，顯現部分個股正進行換手。

投信與自營商皆賣超被動元件雙雄國巨、華新科，合計賣超張數達 4000 張，投信也調節台勝科、南亞科，兩者皆逾 5000 張。

台股今日開高走高，終場收紅，成交量未較昨日縮減，短期在資金行情發酵下，多頭格局仍可望延續，不過，仍須留意台幣走向，以及疫情與國際情勢發展。