〈台股盤後〉鴻海、IC設計帶頭衝 連假前站穩11600點大關

美國白宮週二澄清，美中貿易協議仍有效，加上新一輪刺激法案將在 7 月通過，激勵美股四大指數收漲，亞股也上漲表態，台股今 (24) 日在權值股鴻海，以及 IC 設計領軍下，上漲 48.31 點或 0.42%，收在 11660.67 點，連假前站穩 11600 點大關，周線連兩紅，成交量則未明顯縮減，約 2000 億元。

觀察權值股表現，蘋概三王走勢不一，鴻海昨日股東會釋出第 3 季表現可望優於預期，今日大漲逾 4%，站穩 80 元，台積電、大立光則在平盤附近遊走，近日強漲的聯發科，今日小漲作收，為盤勢增溫。

高價股今日表現強勢，台股再度重現五千金，譜瑞 - KY 跳空開高，漲幅逾半根，終場收在 1035 元，除了創下收盤新高價，也擠進千金行列，祥碩今日續強，強漲逾 9%，站回 1500 元大關，信驊、矽力 - KY 也有 1% 以上漲幅。

IC 設計除了千金股表現亮眼外，世芯 - KY、愛普也雙雙亮燈漲停，續創新天價，其中，世芯 - KY 一舉衝破 500 元大關，達 526 元，愛普也達 498.5 元，其餘如威盛、立積、天鈺、凌通漲幅皆逾半根漲停板。

生技醫療個股今日表現弱勢，先前漲多的杏輝、懷特、美時、中化、和康生全數進行拉回，跌幅近半根跌停板，僅中天、太醫站穩盤上。

儘管疫情持續延燒，但疫情當前，科技產品扮演人與人交流的重要角色，資金也持續追捧科技類股，台灣因位處科技供應鏈，電子類股獲外資、投信同步加碼，多檔股價創下新高，但由於近期漲多，加上貿易戰與疫情不確定性高，上下震盪幅度恐加大，仍須謹慎操作。