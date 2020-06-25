〈潛力股〉佳必琪下半年再增工業電腦客戶 助攻營運

連接器佳必琪 (6197-TW) 光收發模組除了打進日系網路運營商外，也跨足工業傳輸領域，下半年可望新增工業電腦客戶，此外，隨著 PS5 拉貨、東南亞布局效益逐步展現，伴隨產品組合轉佳，毛利率及獲利可望進一步優化。

佳必琪光收發模組透過網通夥伴，打進日本電信與大型網路服務商，同時，也跨足工業傳輸領域，預計下半年可望新增工業電腦客戶，公司看好，工業應用相較消費性產品較為穩定，產品組合改善也有助毛利率持續轉佳。

此外，佳必琪也是索尼 (Sony) 新款遊戲機 PS5 的供應鏈，隨著新機種拉貨，下半年營運升溫，加上泰國子公司也與網通客戶展開合作，強化當地市場銷售動能，東南亞布局可望逐步顯現。

法人預估，佳必琪在產品組合轉佳下，第二季毛利率可望持穩首季的 25%，獲利則可望較去年同期略增；而第三季為佳必琪傳統旺季，營收規模可望進一步放大，毛利率以及獲利也可望同步成長。

以佳必琪目前產品營收來看，雲端網通應用 40%，消費應用 25%、汽車應用 10%、工業應用 10%、物聯網相關 10%。

而佳必琪今年每股配息 3 元，依照 24 日收盤價 35 元計算，殖利率高達 8.7%，高殖利率題材也可望為股價提供保護。